O Esporte Clube Noroeste apresenta oficialmente, nesta terça-feira (23), o seu novo programa sócio-torcedor, que chega com importantes inovações para as disputas do Paulistão 2026 e do Campeonato Brasileiro da Série D. A principal novidade é a implantação da venda de ingressos vinculada ao CPF do torcedor, com sistema de reconhecimento facial, oferecendo mais segurança, agilidade e comodidade no acesso ao Estádio Alfredo de Castilho, o Alfredão.

A iniciativa segue um modelo já adotado por grandes clubes do futebol brasileiro e, segundo o Noroeste, representa mais um avanço no processo de modernização e profissionalização do clube, aproximando ainda mais o torcedor do time dentro e fora de campo.

A partir desta data, todas as adesões e renovações do programa sócio-torcedor passam a ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio do site https://socio.eleventickets.com/#/ , onde o torcedor deverá efetuar o cadastro completo, incluindo o registro do reconhecimento facial, etapa obrigatória para acesso aos jogos, com exceção dos planos específicos que não utilizam essa tecnologia.