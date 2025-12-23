O Esporte Clube Noroeste apresenta oficialmente, nesta terça-feira (23), o seu novo programa sócio-torcedor, que chega com importantes inovações para as disputas do Paulistão 2026 e do Campeonato Brasileiro da Série D. A principal novidade é a implantação da venda de ingressos vinculada ao CPF do torcedor, com sistema de reconhecimento facial, oferecendo mais segurança, agilidade e comodidade no acesso ao Estádio Alfredo de Castilho, o Alfredão.
A iniciativa segue um modelo já adotado por grandes clubes do futebol brasileiro e, segundo o Noroeste, representa mais um avanço no processo de modernização e profissionalização do clube, aproximando ainda mais o torcedor do time dentro e fora de campo.
A partir desta data, todas as adesões e renovações do programa sócio-torcedor passam a ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio do site https://socio.eleventickets.com/#/ , onde o torcedor deverá efetuar o cadastro completo, incluindo o registro do reconhecimento facial, etapa obrigatória para acesso aos jogos, com exceção dos planos específicos que não utilizam essa tecnologia.
Com a implantação do novo sistema, o Esporte Clube Noroeste informa que não haverá mais pontos de venda físicos para a compra de ingressos. Todo o processo passa a ser 100% digital, garantindo mais segurança, controle e praticidade ao torcedor. A mesma plataforma será utilizada para o acesso aos jogos, por meio do reconhecimento facial na entrada do estádio, conforme o plano contratado.
O clube esclarece que o endereço e o horário de atendimento presencial, na rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, em Bauru, com funcionamento das 9h às 12h e das 13h às 17h, serão utilizados exclusivamente para a retirada das camisas oficiais, a partir do dia 5 de janeiro, dos torcedores que adquirirem os Planos Ouro, de forma gratuita, e Prata, com 50% de desconto.
Todos os sócios têm acesso garantido a todos os jogos realizados no Estádio Alfredo de Castilho, conforme o setor correspondente ao plano escolhido.
Diferentes modalidades
O Plano Ouro – Cadeira Coberta é o mais completo, oferecendo entrada livre em todos os jogos no setor de cadeiras, camisa oficial 2026 de presente, descontos em lojas parceiras, conteúdo exclusivo, notícias em primeira mão e participação em eventos e ações especiais. O valor é de 12 parcelas de R$ 159,90 para o titular, com opção de inclusão de dependentes por 12 parcelas de R$ 129,90.
O Plano Prata – Arquibancada garante entrada livre em todos os jogos do Norusca nos setores da Arquibancada Eucalipto e Benedito Eleutério, além de 50% de desconto na compra da camisa oficial 2026, descontos em lojas parceiras, conteúdo exclusivo sobre o dia a dia do time, sorteios e experiências especiais. O valor é de 12 parcelas de R$ 49,90 para o titular e 12 parcelas de R$ 39,90 para dependentes.
O clube também disponibiliza o Plano Sangue Rubro e Falange Vermelha, exclusivo para integrantes das torcidas organizadas Sangue Rubro e Falange Vermelha. O plano oferece entrada livre em todos os jogos no setor da Arquibancada Eucalipto ou Benedito Eleutério, além de descontos em parceiros, conteúdo exclusivo com informações antecipadas do clube e participação em eventos e ações especiais. O valor é de 12 parcelas de R$ 39,90 para o titular e 12 parcelas de R$ 34,90 para dependentes.
Há ainda o Plano Mirim, destinado a crianças de até 2 anos de idade, com entrada livre nos jogos nos setores da Arquibancada Eucalipto ou Benedito Eleutério, descontos em parceiros, conteúdo exclusivo e ações especiais voltadas aos pequenos torcedores. Para aderir, a criança deve estar cadastrada junto com um responsável maior de 18 anos, com pagamento único no ato da adesão, sem mensalidade. Neste plano, não será utilizado reconhecimento facial da criança. O próprio sistema irá gerar automaticamente uma carteirinha digital no momento do cadastro, que será utilizada para o acesso aos jogos.
O Plano Melhor Idade é voltado a torcedores com 60 anos ou mais e oferece entrada livre em todos os jogos nos setores da Arquibancada Eucalipto ou Benedito Eleutério, além de descontos em parceiros, conteúdo exclusivo e participação em eventos especiais, também com pagamento único no ato da adesão, sem mensalidade.
O programa sócio-torcedor conta ainda com planos empresariais, voltados a empresas que desejam apoiar o clube e fortalecer sua marca. O Plano Empresarial Ouro oferece opções de 10 cadeiras cobertas, a partir de R$ 1.000,00 por mês, ou 20 cadeiras cobertas, a partir de R$ 2.000,00 por mês. Já os Planos Empresariais Prata e Bronze disponibilizam 20 arquibancadas na Arquibancada Central, a partir de R$ 600,00 por mês, ou 10 arquibancadas, a partir de R$ 320,00 por mês.
Todos os planos têm duração de 12 meses, com taxa de adesão de R$ 29,90. As formas de pagamento aceitas são cartão de crédito, com parcelamento em até 12 vezes, débito à vista ou Pix à vista. "Com tecnologia, benefícios exclusivos e um novo modelo de acesso totalmente digital, o Esporte Clube Noroeste reforça seu compromisso com a torcida e convida todos a fazerem parte deste novo momento, fortalecendo o Alvirrubro nas disputas do Paulistão 2026 e do Campeonato Brasileiro da Série D", ressalta o clube, em nota.