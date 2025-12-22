Um grupo de criminosos invadiu uma casa e tocou o terror nos moradores, que foram amarrados com lacres nos pulsos, com as mãos para trás, durante um assalto neste domingo (21), no município de Jales (a 330 quilômetros de Bauru), na região de Votuporanga. Eles levaram diversos produtos de valor, mas se deram conta de que as vítimas não eram quem planejavam roubar. De acordo com os próprios criminosos, somente depois de entrarem na casa, perceberam que o casal alvo não residia mais no local há dois anos.

Após o crime, os quatro suspeitos, com idades de 26, 30, 31 e 38 anos, fugiram em um Nissan Versa prata, mas acabaram presos pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta segunda-feira (22), durante a Operação Impacto, no pedágio localizado entre Bauru e Avaí, no quilômetro 367 da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

De acordo com o boletim de ocorrência, os moradores relataram que foram surpreendidos por indivíduos encapuzados e armados, que anunciaram o roubo com ameaças. As vítimas acreditam que os autores portavam uma pistola de cor prata e dois revólveres. Durante toda a ação, os criminosos questionavam insistentemente se havia mais pessoas na residência e cobravam informações sobre um casal que seria o verdadeiro alvo do roubo.