Câmara avalia prédio

Fica na avenida Nações Unidas, 7-40, o edifício de 10 pavimentos que está na mira da direção da Câmara Municipal de Bauru para ser a próxima sede do Poder Legislativo. O edifício está a uma quadra do Centro Cultural/Teatro Municipal, na região Central.



R$ 25 milhões iniciais

A Mesa Diretora da Câmara abriu um procedimento para avaliar o imóvel. A princípio, o preço é de aproximadamente R$ 25 milhões, incluídas todas as adequações estruturais que se façam necessárias para que o prédio abrigue o Poder Legislativo, com 23 gabinetes inclusive, contando com a possibilidade de futura ampliação de vagas na Casa.

"O mais adequado"

Segundo o presidente Markinho Souza (MDB), o momento é de avaliar se o preço pedido é razoável e adequado para, posteriormente, se for o caso, passar à negociação em si. Um perito judicial e um perito da prefeitura atuarão na avaliação. De todos imóveis que foram verificados, apenas este teria espaço suficiente para um plenário, galerias e estacionamento amplos, "condizentes com a importância do poder", diz o presidente.

‘Pagamento Casas Bahia’

Caso o preço seja avaliado como adequado e justo, a proposta a ser oferecida aos proprietários seria de pagamento parcelado, na razão de R$ 500 mil mensais, até a quitação, sem necessidade de emprestar dinheiro. “Eu brinco chamando de ‘pagamento Casas Bahia’”, afirma Markinho. Segundo ele, o prédio encontra-se em excelente estado de conservação porque passa por manutenção periódica.