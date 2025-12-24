Uma pequena cachoeira localizada na área urbana de Bauru, na região do Jd. Ouro Verde, conhecida como “Cachoeirinha do DAE”, foi encontrada com água suja e aparência de esgoto, gerando reclamações de frequentadores. A denúncia foi feita por Aline Monteiro Arruda, profissional autônoma que visita o local há cerca de dois anos para se refrescar e afirma nunca ter presenciado situação semelhante.

Segundo Aline, a cachoeira é um dos poucos espaços gratuitos da cidade para lazer e contato com a natureza, sendo frequentada por moradores do bairro Ouro Verde e de regiões próximas, incluindo famílias e crianças, afirma. “É um dos únicos ambientes para fugir da paisagem de concreto. Agora encontramos o local tomado por água suja”, relatou. A última visita da munícipe ao local antes de se deparar com o espaço degradado ocorreu em 31 de agosto.

Aline considera a situação um possível crime ambiental, principalmente pela ausência de placas de alerta em uma área próxima a bairros residenciais. Formada em zootecnia, ela afirma que nunca havia notado sinais de contaminação no local, além do lixo deixado por visitantes, que costumava recolher.