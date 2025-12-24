24 de dezembro de 2025
Resíduos na água afastam moradores da ‘Cachoeirinha do DAE’

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Uma pequena cachoeira localizada na área urbana de Bauru, na região do Jd. Ouro Verde, conhecida como “Cachoeirinha do DAE”, foi encontrada com água suja e aparência de esgoto, gerando reclamações de frequentadores. A denúncia foi feita por Aline Monteiro Arruda, profissional autônoma que visita o local há cerca de dois anos para se refrescar e afirma nunca ter presenciado situação semelhante.

Segundo Aline, a cachoeira é um dos poucos espaços gratuitos da cidade para lazer e contato com a natureza, sendo frequentada por moradores do bairro Ouro Verde e de regiões próximas, incluindo famílias e crianças, afirma. “É um dos únicos ambientes para fugir da paisagem de concreto. Agora encontramos o local tomado por água suja”, relatou. A última visita da munícipe ao local antes de se deparar com o espaço degradado ocorreu em 31 de agosto.

Aline considera a situação um possível crime ambiental, principalmente pela ausência de placas de alerta em uma área próxima a bairros residenciais. Formada em zootecnia, ela afirma que nunca havia notado sinais de contaminação no local, além do lixo deixado por visitantes, que costumava recolher.

Em nota, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que os resíduos são provenientes do processo de tratamento da água do Rio Batalha, realizado na Estação de Tratamento de Água (ETA), como a lavagem de filtros e a limpeza de decantadores.

Segundo a autarquia, a situação é monitorada e está prevista no Plano Diretor de Águas, que prevê a implantação de um Sistema de Tratamento de Resíduos para encaminhar o material à futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa.

Ainda assim, a munícipe lamenta a perda momentânea de uma paisagem considerada agradável na cidade. “Nós íamos com amigos e familiares na cachoeirinha, aproveitamos momentos de contemplação acessível. Agora, pode representar um risco de contaminação à população”, conclui.

Local está próximo de bairros residenciais (Foto: Divulgação)
Munícipe afirma que cachoeira era um dos poucos espaços gratuitos da cidade para lazer e contato com a natureza (Foto: Divulgação)
Segundo a autarquia, a situação é monitorada (Foto: Divulgação)
