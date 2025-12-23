Botucatu - Operação conjunta realizada pelas forças de segurança com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos conjuntos habitacionais Cachoeirinha I e II, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), resultou, na manhã desta terça-feira (23), nas prisões de um procurado pela Justiça e de um homem flagrado com grande quantidade de drogas.

Equipes das Polícias Civil, Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) cumpriram mandados de busca nos residenciais e, durante a ação, flagraram um suspeito tentando fugir após dispensar duas pochetes. No interior delas, havia 296 porções de entorpecentes, além de R$ 176,00 em dinheiro e anotações sobre o comércio ilegal.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ainda durante a operação, outro homem procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica foi localizado e detido. "A ação reforça a integração entre as forças de segurança e o compromisso permanente com a segurança da população", ressaltou a GCM por meio de nota.