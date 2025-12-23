A equipe masculina do Xadrez Bauru conquistou, no final de semana, a medalha de bronze dos Jogos Abertos do Interior, disputados em Ribeirão Preto. A equipe é formada exclusivamente por moradores da cidade, todos integrantes de projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), em parceria com o Bauru Tênis Clube, Luso Bauru e Grêmio Recreativo Energético de Bauru (Greb). O time bauruense enfrentou várias cidades que, ao invés de prestigiar os seus próprios munícipes, investiram em contratações de jogadores de fora, inclusive do Exterior.

De acordo com o professor e técnico Eric Piassi, o Xadrez Bauru conseguiu trazer mais essa importante conquista na categoria 21 anos. “Foi um feito histórico para a cidade, mostrando o trabalho que a gente tem feito com o xadrez de base bauruense nos polos de treinamento do município”, destacou.

A equipe de Xadrez Bauru também esteve presente no feminino da categoria 21 anos, com 100% das jogadoras bauruenses. Elas ficaram com o honroso 5.º lugar.