Equipes da 1ª Companhia da Polícia Militar do 4.º Batalhão de Caçadores (BC) de Bauru intensificaram, neste final de ano, as operações de trânsito em avenidas e ruas da cidade, com o objetivo de coibir crimes e irregularidades. Segundo a PM, nas fiscalizações, também estão sendo observados os escapamentos irregulares de motocicletas, devido à poluição sonora.

Nesta segunda-feira (22), o balanço da operação foi de 134 veículos abordados, sendo 99 motocicletas e 35 carros. O trabalho dos policiais militares segue nos próximos dias.