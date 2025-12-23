23 de dezembro de 2025
FINAL DE ANO

PM intensifica operações de trânsito em ruas de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Equipe da 1.ª Cia da PM sob o viaduto da antiga Fepasa, na Nações Unidas
Equipe da 1.ª Cia da PM sob o viaduto da antiga Fepasa, na Nações Unidas

Equipes da 1ª Companhia da Polícia Militar do 4.º Batalhão de Caçadores (BC) de Bauru intensificaram, neste final de ano, as operações de trânsito em avenidas e ruas da cidade, com o objetivo de coibir crimes e irregularidades. Segundo a PM, nas fiscalizações, também estão sendo observados os escapamentos irregulares de motocicletas, devido à poluição sonora.

Nesta segunda-feira (22), o balanço da operação foi de 134 veículos abordados, sendo 99 motocicletas e 35 carros. O trabalho dos policiais militares segue nos próximos dias.

