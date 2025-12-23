O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru está com inscrições abertas para uma oportunidade de estágio presencial, destinada a pessoas com deficiência (PcD) e voltada a estudantes de graduação. A vaga oferece carga horária de 30 horas semanais, bolsa-auxílio de R$ 2.180,00 e benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte, assistência médica e seguro de vida. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de janeiro pelo link.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cursando a partir do primeiro semestre da graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharias, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. É desejável possuir conhecimento no pacote Office.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição via forms. Posteriormente haverá análise curricular, entrevista coletiva ou individual online e entrega de documentos para contratação. Dúvidas podem ser enviadas no e-mail esclarecimentosestagio@sebraesp.com.br. Outras informações pelo link.