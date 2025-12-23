23 de dezembro de 2025
PROCESSO SELETIVO

Sebrae-SP abre estágio em Bauru para pessoas com deficiência

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Mateus Ferreira

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru está com inscrições abertas para uma oportunidade de estágio presencial, destinada a pessoas com deficiência (PcD) e voltada a estudantes de graduação. A vaga oferece carga horária de 30 horas semanais, bolsa-auxílio de R$ 2.180,00 e benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte, assistência médica e seguro de vida. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de janeiro pelo link.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cursando a partir do primeiro semestre da graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharias, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. É desejável possuir conhecimento no pacote Office.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição via forms. Posteriormente haverá análise curricular, entrevista coletiva ou individual online e entrega de documentos para contratação. Dúvidas podem ser enviadas no e-mail esclarecimentosestagio@sebraesp.com.br. Outras informações pelo link.

O estagiário atuará nas rotinas administrativas do escritório, auxiliando a equipe nos processos operacionais e em todas das ações, além da abertura e organização das demandas de credenciamento, atendimento básico ao MEI, controle de estoque, arquivos e documentos e registro de informações em sistemas e controles, entre outras atividades. 

O estágio será realizado presencialmente na unidade do Sebrae-SP em Bauru, localizada na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia. O programa de estágio do Sebrae-SP foi estruturado para que o estagiário se desenvolva e inicie sua trajetória profissional, marcando o início de uma carreira sólida no mercado de trabalho.

“O estágio é a oportunidade ideal para estudantes que se identificam com o empreendedorismo e desejam fazer parte de uma missão que fortalece a competitividade, impulsiona o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimula a cultura empreendedora em todo o país, que é a missão do Sebrae-SP", pontua Melina Parron, líder de operações regionais do Sebrae-SP.

O Sebrae-SP tem um histórico de premiações e, recentemente, recebeu o 15º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, reforçando a qualidade de seus programas e a valorização de seus colaboradores. 

SERVIÇO:   

Vaga de estágio PcD no Sebrae-SP em Bauru 

Cursos exigidos: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharias, Sistemas de Informação e áreas correlatas   
Carga horária: 30 horas semanais   
Bolsa: R$ 2.180,00 mensais + benefícios 

Inscrições até 12 de janeiro pelo link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JuOLnSGKBUapzvHIIu1LvxhqF_PQ2ERHl_TAXrLbh7tURE40OVdTT1FHSjczNUVPOTg1VDZETUwzQi4u&route=shorturl

Informações: https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Trabalhe%20Conosco/Vagas%202025/E99_%20PcD_%20COMUNICADO%202025%20-%20ER%20BAURU.pdf

