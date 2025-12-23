Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira (23), por volta das 9h, no quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do viaduto da avenida Rodrigues Alves, em Bauru. Um dos veículos capotou.

Duas vítimas, uma delas com sangramento na cabeça, foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Central. A terceira sofreu ferimentos leves e recusou atendimento. O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local, no sentido Interior–Capital, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária.

O acidente, provocado por razões ainda a serem esclarecidas, interditou parcialmente o trânsito, resultando em um longo congestionamento. A recomendação é que os motoristas evitem o tráfego no trecho.