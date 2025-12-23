23 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
ACIDENTE

Carro capota e ocupantes são socorridos em rodovia de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Grupo Trânsito Bauru
Carro capotado na Rondon (SP-300)
Carro capotado na Rondon (SP-300)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira (23), por volta das 9h, no quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do viaduto da avenida Rodrigues Alves, em Bauru. Um dos veículos capotou.

Duas vítimas, uma delas com sangramento na cabeça, foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Central. A terceira sofreu ferimentos leves e recusou atendimento. O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local, no sentido Interior–Capital, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária.

O acidente, provocado por razões ainda a serem esclarecidas, interditou parcialmente o trânsito, resultando em um longo congestionamento. A recomendação é que os motoristas evitem o tráfego no trecho.

O JCNET acompanha o caso, que segue em andamento, e atualizará a matéria em breve.

