A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 122 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS
Açougueiro – 1 vaga
Ajudante de pedreiro – 10 vagas
Ajudante geral – 6 vagas
Ajudante geral com disponibilidade para viajar – 1 vaga
Almoxarife – 1 vaga
Analista Contábil/Fiscal – 1 vaga
Analista de Marketing Digital (e-commerce e tráfego pago) – 1 vaga
Assistente Administrativo – 1 vaga
Atendente comercial online e balcão – 1 vaga
Atendente de balcão – 3 vagas
Auxiliar Administrativo – 8 vagas
Auxiliar de comércio (9h às 17h20) – 2 vagas
Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 3 vagas
Auxiliar de Enfermagem – 2 vagas
Auxiliar de estoque – 2 vagas
Auxiliar de laboratório – 2 vagas
Auxiliar de oficina mecânica – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 10 vagas
Auxiliar de refrigeração em ar-condicionado – 4 vagas
Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Balconista – 2 vagas
Barista – 3 vagas
Controlador Júnior (COP) - vaga exclusiva para PCD – 2 vagas
Costureira – 2 vagas
Cozinheira – 2 vagas
Cozinheiro – 2 vagas
Cuidador social – 3 vagas
Eletricista de autos – 1 vaga
Estágio em Marketing – 1 vaga
Funileiro caminhão – 1 vaga
Lavador de auto – 2 vagas
Mecânico de autos – 1 vaga
Mecânico automotivo linha diesel – 2 vagas
Mecânico de manutenção industrial – 1 vaga
Mecânico diesel – 1 vaga
Mecânico eletricista linha diesel – 1 vaga
Motorista – 2 vagas
Motorista carreteiro CNH E – 5 vagas
Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 1 vaga
Pedreiro – 10 vagas
Recepcionista – 2 vagas
Serviços gerais – 1 vaga
Técnico auxiliar – 1 vaga
Vaga para estudantes de Ensino Médio – 2 vagas
Vendedor (a) – 4 vagas
Vendedor (a) – televendas – 5 vagas