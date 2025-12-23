Na noite desta segunda-feira (22), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit venceu o Conta Simples/Rio Claro pelo placar de 84 x 68. O confronto ocorreu no ginásio Panela de Pressão, diante de 1.527 torcedores, válido por mais uma rodada do NBB Caixa.
Embora tenha oscilado no início da partida e fechado a primeira parcial em desvantagem (23 x 20), o Dragão ajustou sua postura a partir do segundo quarto. Com o ritmo de jogo controlado, os donos da casa abriram frente e confirmaram o triunfo.
“É uma vitória importante. O Rio Claro mudou de treinador, o Rodrigo, nosso velho conhecido, estruturou bem a equipe. Eles estão jogando mais soltos. Sabíamos que seria uma partida difícil. Tivemos momentos ruins, mas soubemos suportar, impor nosso ritmo de transição a partir do segundo quarto e administrar a vantagem depois”, analisou o técnico Paulo Jaú, citando o começo de trabalho do treinador do time adversário.
Mais uma vez, o destaque da noite foi o pivô Andrezão, cestinha com 28 pontos e nove rebotes. “Estou muito feliz com a nossa atuação. Todos estão entendendo bem o seu papel. O Brite também foi fundamental. Esse entrosamento é importante para que a gente seja cada vez mais competitivo”, afirmou o camisa 23.
O armador norte-americano Dontrell Brite anotou 23 pontos e distribuiu nove assistências. Pedro Infante contribuiu com 10. Pelo lado visitante, o principal pontuador foi Stanley Scott, com 20.
Ainda na briga
Com a vitória, o Bauru Basket volta à 10ª colocação, agora com nove triunfos e nove derrotas (50% de aproveitamento). O Dragão mantém chances, ainda que remotas, de encerrar o turno na zona de classificação para a Copa Super 8. Para isso, precisa vencer o Caixa/Brasília no próximo dia 29, em casa e ainda torcer por uma combinação de resultados envolvendo Mogi, Paulistano, Unifacisa, União Corinthians e Caxias.
O elenco comandado por Jaú agora entra em recesso de Natal. Os treinamentos serão retomados na tarde do dia 26. “Teremos alguns dias importantes para descansar com a família, mas sem desligar totalmente da competição”, completou o treinador.