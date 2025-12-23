Na noite desta segunda-feira (22), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit venceu o Conta Simples/Rio Claro pelo placar de 84 x 68. O confronto ocorreu no ginásio Panela de Pressão, diante de 1.527 torcedores, válido por mais uma rodada do NBB Caixa.

Embora tenha oscilado no início da partida e fechado a primeira parcial em desvantagem (23 x 20), o Dragão ajustou sua postura a partir do segundo quarto. Com o ritmo de jogo controlado, os donos da casa abriram frente e confirmaram o triunfo.

“É uma vitória importante. O Rio Claro mudou de treinador, o Rodrigo, nosso velho conhecido, estruturou bem a equipe. Eles estão jogando mais soltos. Sabíamos que seria uma partida difícil. Tivemos momentos ruins, mas soubemos suportar, impor nosso ritmo de transição a partir do segundo quarto e administrar a vantagem depois”, analisou o técnico Paulo Jaú, citando o começo de trabalho do treinador do time adversário.