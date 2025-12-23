O Sesi Vôlei Bauru começa a primeira parcial pressionando no saque e bloqueio e abre a primeira vantagem do jogo em 7 a 3, no pedido de tempo do Osasco São Cristóvão Saúde. O time visitante volta pra parcial com boa sequência de contra-ataque, encostando em 11 a 10 após erro de recepção do time bauruense que usa seu primeiro tempo. A equipe da casa segue com dificuldade na virada de bola e recepção, tendo que parar novamente em 12 a 14 após o visitante virar o placar. O time de Osasco cresce na parcial com boa sequência de saque, mas o Sesi Vôlei Bauru responde e passa a forçar erros do adversário, que para em 17 a 19. O Osasco São Cristóvão Saúde retoma o controle da parcial e volta a superar a defesa bauruense, que vê o rival fechar em 21 a 25.

A equipe de Osasco segue com alto ritmo na segunda parcial, dificultando a recepção e virada de bola bauruense, com Henrique Modenesi usando seu primeiro tempo em 4 a 7. O sistema defensivo visitante segue dominante na partida, dando possibilidade para o contra-ataque e o Osasco São Cristóvão Saúde aumenta a vantagem para 8 a 14, forçando a segunda parada do Sesi Vôlei Bauru. O time de Bauru ameaça uma reação no meio do set, conectando ponto em sequência e pontuando com Mayany no saque, com parada imediata do visitante em 13 a 17. A equipe de Osasco segue forçando no saque e atua bem defensivamente, controlando o ataque do Sesi Vôlei Bauru até fechar em 18 a 25 na virada de bola.

Precisando vencer para ficar vivo no jogo, o Sesi Vôlei Bauru equilibra o jogo no terceiro set, trocando pontos com o Osasco São Cristóvão Saúde na primeira metade. O time bauruense conecta três pontos em sequência de Kasiely, abre 14 a 12 e força o primeiro pedido de tempo do time de Osasco. A parada de Luizomar tem efeito e o visitante responde virando a parcial nos erros do Sesi Vôlei Bauru em 14 a 15, levando ao primeiro tempo bauruense. O time de Bauru reage na parcial e volta a ter a liderança com boa entrada de Isabella Rocha, mas vê o adversário retomar a frente nos erros de ataque, com o Sesi Vôlei Bauru parando novamente em 18 a 20. O Osasco São Cristóvão Saúde administra a vantagem até o final, vencendo por 21 a 25.