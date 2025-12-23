Laudo divulgado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) após fiscalização determinada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) apontou que o funcionário da Emdurb Edmilson Vieira Bueno, 58 anos, que sofreu uma queda de aproximadamente 2,5 metros de um andaime enquanto atuava na reforma do refeitório do Terminal Rodoviário de Bauru, no último dia 21 de outubro, e morreu uma semana depois, não tinha os "requisitos necessários" para o serviço.

Segundo publicação feita no facebook pelo advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm), José Francisco Martins, relatório elaborado pelo Cerest por determinação do procurador do trabalho Marcos Vinicius Gonçalves, após representação protocolizada pelo Sindicato, foi precedido de vistoria técnica e entrevistas e apontou que a Emdurb não teria observado normas de segurança, o que resultou no acidente de trabalho.

"Segundo informações colhidas durante nossa visita de inspeção no local do acidente, recebemos a informação de que o profissional acidentado atuava no cemitério, exercendo a função de pedreiro, no entanto por motivos desconhecidos esse profissional foi chamado para atuar na sede da Emdurb, mais precisamente na reforma do refeitório, fazendo o reboco da parte superior das paredes", cita o documento, dizendo que ele não "tinha os requisitos necessários".