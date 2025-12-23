23 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ESPORTES

Noroeste segue preparação em 2º jogo-treino diante do Linense

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O jogo-treino será realizado com portões fechados, sem a presença de imprensa e torcedores
O jogo-treino será realizado com portões fechados, sem a presença de imprensa e torcedores

O Esporte Clube Noroeste segue avançando em sua preparação para a temporada 2026 e terá mais um compromisso previsto no cronograma de trabalhos. A equipe alvirrubra irá até a cidade de Lins para enfrentar o Linense em jogo-treino, nesta terça-feira (23), às 10h, marcando o segundo teste da pré-temporada, dentro da preparação para o Campeonato Paulista de 2026.

O jogo-treino será realizado com portões fechados, sem a presença de imprensa e torcedores, seguindo o planejamento das comissões técnicas das duas equipes para este período de avaliações.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários