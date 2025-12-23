O Esporte Clube Noroeste segue avançando em sua preparação para a temporada 2026 e terá mais um compromisso previsto no cronograma de trabalhos. A equipe alvirrubra irá até a cidade de Lins para enfrentar o Linense em jogo-treino, nesta terça-feira (23), às 10h, marcando o segundo teste da pré-temporada, dentro da preparação para o Campeonato Paulista de 2026.

O jogo-treino será realizado com portões fechados, sem a presença de imprensa e torcedores, seguindo o planejamento das comissões técnicas das duas equipes para este período de avaliações.