Sessão extra

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) convocou uma sessão extraordinária da Câmara Municipal para o próximo dia 29 de dezembro, segunda-feira que vem. Na pauta estão três projetos de lei (PL), principalmente o que altera os valores da Planta Genérica de Valores do Município (valores venais), com mudanças nos valores do IPTU, ITBI e ISS, para mais e para menos. Para valer em 2026, esse PL precisa ser aprovado até o final deste ano.

Outros dois PLs

Outro Projeto de Lei que estará em discussão dispõe sobre a Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru (organograma), em regime de urgência. E o terceiro é o PL que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo Aditivo de Convênio, repasse de recursos públicos para entidades do setor privado.

No Diário Oficial

Saiu no Diário Oficial do último sábado (20) a sanção por parte da Prefeitura de Bauru da Lei que autoriza o Poder Executivo a firmar uma parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. O texto da concessão do lixo foi aprovado pela Câmara em uma sessão caótica, de mais de 16 horas. Vereadores da oposição vão questionar a sessão na Justiça. Eles alegam irregularidades nos procedimentos regimentais da Casa.