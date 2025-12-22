Botucatu - Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste domingo (21), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após deixar os dois filhos, de 1 e 8 anos, sozinhos em casa e orientar o mais velho para que não fizesse barulho, evitando assim denúncias sobre o abandono, como já havia ocorrido em ocasiões anteriores, conforme o boletim de ocorrência (BO).

Segundo o BO, vizinhos acionaram a corporação, por volta das 17h, e relataram que havia duas crianças sozinhas na residência. Quando os guardas civis municipais chegaram, se depararam com a porta trancada e visualizaram as duas crianças por meio de um vão da janela do quarto, aparentemente escondidas.

Ao ser descoberto, conforme o BO, o mais velho foi até a janela e contou à equipe que a mãe é cantora e teria saído de casa por volta das 12h. Disse, ainda, que ele e o irmão haviam se alimentado de bolachas e de salgadinhos no almoço e que teria sido orientado pela mãe a não fazer barulho para evitar denúncias.