Estão abertas as inscrições para a segunda seletiva de atletas de beach tennis do programa de performance do Centro de Treinamento (CT) da Arena Dalli Beach Sports, em Bauru. O curso intensivo será realizado entre os dias 14 e 16 de janeiro, sob a liderança de Flavinho Arouca, que já foi o 31º colocado no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). Na sequência, entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2025, ocorre a Copa Five.

Mais do que um evento esportivo, a programação marca o início de uma nova fase da Arena Dalli, que passa a se consolidar como o primeiro centro de treinamento especializado em beach tennis da região. As vagas são limitadas.

Durante três dias, os participantes terão acesso a um programa focado em alta performance, com rotina de atleta profissional, treinamentos técnicos e acompanhamento físico. O pacote inclui ainda uma seletiva para integrar o Dalli Performance, equipe oficial do CT.