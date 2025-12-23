23 de dezembro de 2025
BEACH TENNIS

Bauru terá 2ª seletiva de atletas e também Copa Five em janeiro

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Flavinho Arouca, que já foi o 31° melhor do mundo no ranking do ITF, dará o curso intensivo
Flavinho Arouca, que já foi o 31° melhor do mundo no ranking do ITF, dará o curso intensivo

Estão abertas as inscrições para a segunda seletiva de atletas de beach tennis do programa de performance do Centro de Treinamento (CT) da Arena Dalli Beach Sports, em Bauru. O curso intensivo será realizado entre os dias 14 e 16 de janeiro, sob a liderança de Flavinho Arouca, que já foi o 31º colocado no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). Na sequência, entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2025, ocorre a Copa Five.

Mais do que um evento esportivo, a programação marca o início de uma nova fase da Arena Dalli, que passa a se consolidar como o primeiro centro de treinamento especializado em beach tennis da região. As vagas são limitadas.

Durante três dias, os participantes terão acesso a um programa focado em alta performance, com rotina de atleta profissional, treinamentos técnicos e acompanhamento físico. O pacote inclui ainda uma seletiva para integrar o Dalli Performance, equipe oficial do CT.

Segundo o proprietário da Arena Dalli, Fábio Andó, o melhor atleta da seletiva receberá uma bolsa integral, além da distribuição de bolsas parciais de 75%, 50% e 25%, conforme o desempenho dos participantes. "Flavinho Arouca é nosso grande destaque em Bauru. Atualmente ele treina no CT Lucas Souza, em Campinas, uma referência mundial", afirma.

Para oferecer suporte completo aos atletas, a Arena firmou parcerias com academias de preparação física e clínicas especializadas em recuperação muscular. A estrutura contará com equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeuta, banheira de gelo e atendimento médico esportivo.

“O perfil indicado é de beach tenistas que desejam evoluir em performance por meio de um treinamento profissional no CT Dalli. O foco principal são crianças e adolescentes, mas a participação é ampla”, destaca Andó.

Copa Five

Em sua primeira edição, a Copa Five será um torneio aberto com 20 categorias, que vão do nível iniciante ao pró, nas modalidades masculina, feminina, mista e kids, além da categoria 70+.

A competição contará com premiação total de R$ 50 mil (soma em dinheiro e prêmios), presença confirmada de Flavinho Arouca, transmissão ao vivo pelo YouTube com narrador e comentaristas, espaço do atleta, suporte com estúdio fotográfico, espaço gourmet e diversas promoções. Mais informações: (14) 99135-1064.

