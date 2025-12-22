Iacanga - Um homem de 29 anos é investigado pela Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) por suspeita de importunação sexual. Na semana passada, de acordo com a funcionária de um estabelecimento comercial na cidade, ele a teria empurrado para o interior do banheiro masculino e tentado trancar a porta, mas ela conseguiu fugir e, ao ser flagrado por outra funcionária, teria dito: "é pegadinha".

O fato ocorreu no final da tarde da última terça-feira (16), e foi registrado pela vítima na delegacia no dia seguinte. Ela contou à polícia que foi abordada pelo suspeito quando saía do banheiro feminino. O homem solicitou ajuda a ela pedindo para que visse algo no banheiro masculino.

A funcionária alega que atendeu a solicitação por achar que se tratava de um cliente e, ao olhar pela porta, acabou empurrada para dentro do banheiro. Na sequência, segundo a mulher, o suspeito tentou fechar a porta, mas ela conseguiu se desvencilhar e fugir, sendo seguida por ele.