Iacanga - Um homem de 29 anos é investigado pela Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) por suspeita de importunação sexual. Na semana passada, de acordo com a funcionária de um estabelecimento comercial na cidade, ele a teria empurrado para o interior do banheiro masculino e tentado trancar a porta, mas ela conseguiu fugir e, ao ser flagrado por outra funcionária, teria dito: "é pegadinha".
O fato ocorreu no final da tarde da última terça-feira (16), e foi registrado pela vítima na delegacia no dia seguinte. Ela contou à polícia que foi abordada pelo suspeito quando saía do banheiro feminino. O homem solicitou ajuda a ela pedindo para que visse algo no banheiro masculino.
A funcionária alega que atendeu a solicitação por achar que se tratava de um cliente e, ao olhar pela porta, acabou empurrada para dentro do banheiro. Na sequência, segundo a mulher, o suspeito tentou fechar a porta, mas ela conseguiu se desvencilhar e fugir, sendo seguida por ele.
No corredor, o homem se deparou com outra funcionária e passou a repetir: "é uma pegadinha", deixando o estabelecimento. Conforme o boletim de ocorrência (BO), ele ainda retornou ao local menos de uma hora depois e perguntou a outros funcionários se a vítima estava trabalhando.
Com base na denúncia e análise de imagens de câmeras de segurança, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Iacanga, sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros, conseguiram identificar o suspeito nesta sexta-feira (19).
Questionado, ele negou ter praticado qualquer tipo de crime e declarou que queria apenas "dar um susto" na funcionária, como forma de "pegadinha". As roupas usadas pelo homem na ocasião foram apreendidas e a ocorrência, registrada como importunação sexual, segue sob investigação.