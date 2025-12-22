Com a véspera de Natal caindo já na quarta-feira (24), esta semana que antecede a data é marcada por um ritmo acelerado para alguns e em clima de celebração para outros em Bauru. A possibilidade de emenda com o fim de semana tem levado consumidores a antecipar as compras, aumentando as filas e a movimentação nos supermercados e no comércio desde loo cedo, que opera com horário ampliado para atender à demanda.

De acordo com o consultor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Elion Pontechelle Júnior, o período registra grande fluxo de pessoas e aumento de cerca de 8% nas vendas. “A véspera é o pico, pois muitos esquecem ou deixam para comprar de última hora”, destaca.

Na região central, o comércio funciona nesta segunda-feira (22) e terça-feira (23), das 9h às 22h. Na véspera de Natal (quarta), o atendimento será das 9h às 17h.