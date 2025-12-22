Com a véspera de Natal caindo já na quarta-feira (24), esta semana que antecede a data é marcada por um ritmo acelerado para alguns e em clima de celebração para outros em Bauru. A possibilidade de emenda com o fim de semana tem levado consumidores a antecipar as compras, aumentando as filas e a movimentação nos supermercados e no comércio desde loo cedo, que opera com horário ampliado para atender à demanda.
De acordo com o consultor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Elion Pontechelle Júnior, o período registra grande fluxo de pessoas e aumento de cerca de 8% nas vendas. “A véspera é o pico, pois muitos esquecem ou deixam para comprar de última hora”, destaca.
Na região central, o comércio funciona nesta segunda-feira (22) e terça-feira (23), das 9h às 22h. Na véspera de Natal (quarta), o atendimento será das 9h às 17h.
Nos shoppings, o Bauru Shopping funciona na segunda e terça-feira, das 9h às 23h, e na quarta-feira, das 10h às 18h. No dia de Natal, as lojas permanecem fechadas, com funcionamento apenas do cinema. Já o Boulevard Shopping opera das 10h às 23h na segunda e terça-feira e, na véspera, das 10h às 17h.
No dia 25 de dezembro, feriado de Natal, os supermercados (mesmo os 24 horas), o comércio da região central e os shoppings permanecem fechados. As informações são do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio).
De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), não há previsão de chuva em Bauru ao longo da semana. Na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25), o tempo deve seguir estável em todo o Estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas, com possibilidade apenas de pancadas isoladas no período da tarde.