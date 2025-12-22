24 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM RITMO DE FESTA

Comércio e supermercados abertos hoje; VEJA ATÉ QUE HORAS

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Shoppings de Bauru também terão horários especiais
Shoppings de Bauru também terão horários especiais

Com a véspera de Natal caindo em plena quarta-feira (24), a semana está sendo marcada por um ritmo acelerado para alguns e em clima de total celebração para outros em Bauru. A possibilidade de emenda com o fim de semana leva muita gente às compras. Hoje é dia de filas e muita movimentação nos supermercados e no comércio desde logo cedo.

Na região central, o comércio funciona nesta véspera de Natal (quarta) das 9h às 17h. Os supermercados estarão abertos até 18h ou 19h, dependendo de cada loja.

Nos shoppings, o Bauru Shopping funciona hoje das 10h às 18h. No dia de Natal, as lojas permanecem fechadas, com funcionamento apenas do cinema. Já o Boulevard Shopping opera das 10h às 17h hoje.

No dia 25 de dezembro, feriado de Natal, os supermercados (mesmo os 24 horas), o comércio da região central e os shoppings permanecem fechados. As informações são do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio) e da Associação Paulista de Supermercados (Apas).

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), nesta quarta-feira (24) e na quinta-feira (25) o tempo deve seguir estável em todo o Estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas, com possibilidade apenas de pancadas isoladas no período da tarde.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários