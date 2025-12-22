Com a véspera de Natal caindo em plena quarta-feira (24), a semana está sendo marcada por um ritmo acelerado para alguns e em clima de total celebração para outros em Bauru. A possibilidade de emenda com o fim de semana leva muita gente às compras. Hoje é dia de filas e muita movimentação nos supermercados e no comércio desde logo cedo.

Na região central, o comércio funciona nesta véspera de Natal (quarta) das 9h às 17h. Os supermercados estarão abertos até 18h ou 19h, dependendo de cada loja.

Nos shoppings, o Bauru Shopping funciona hoje das 10h às 18h. No dia de Natal, as lojas permanecem fechadas, com funcionamento apenas do cinema. Já o Boulevard Shopping opera das 10h às 17h hoje.