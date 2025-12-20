Avaí - Os dois homens que morreram no fim da tarde deste sábado (20) em um choque seguido de capotamento ocorrido na altura do quilômetro 372 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí (39 quilômetros de Bauru), eram policiais penais, moravam em Bauru, e seguiam para o plantão na Penitenciária I "Rodrigo dos Santos Freitas", de Balbinos. Outros dois policiais penais foram socorridos com ferimentos considerados moderados.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), as quatro vítimas estavam em um Ford Ka que trafegava sentido Bauru-Pirajuí quando, por volta das 17h35, por razões a serem apuradas, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com a defensa metálica do canteiro central. Na sequência, segundo o policiamento rodoviário, o carro capotou.

Dois ocupantes, D.L.S., 50 anos, e H.G., 51 anos, foram arremessados para fora do veículo e não resistiram. Outros dois, de 46 e 56 anos, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para uma unidade de saúde na região. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as causas do acidente, registrado no plantão policial de Bauru, serão investigadas pela Polícia Civil.