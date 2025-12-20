São Manuel - Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (19), no Distrito de Aparecida de São Manuel, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), após agredir e esfaquear uma mulher de 51 anos, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal. Segundo o boletim de ocorrência (BO), ele também teria tentado atropelá-la, mas foi impedido pela esposa. Apesar de socorrida, a vítima não resistiu.
O fato ocorreu por volta das 20h. Conforme o registro policial, a esposa do suspeito, de 50 anos, contou à polícia que o marido é usuário de drogas, violento, e que já lhe agrediu diversas vezes, inclusive tendo sido preso por violência doméstica no passado. A mulher revelou que, há cerca de dois meses, descobriu que o companheiro havia mantido relações com a vítima e que os dois se desentenderam por conta de um cartão bancário da amante que sumiu.
Na noite desta sexta-feira, de acordo com o relato da testemunha, a mulher invadiu sua residência atrás do seu marido, que chegou na sequência, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica e droga, e perseguiu a amante até o banheiro, onde passou a espancá-la. Na sequência, segundo a versão da esposa do suspeito no BO, ele desferiu golpes de faca na vítima, que tentou fugir e correu para a calçada, onde caiu e recebeu outras duas ou três facadas.
Mesmo ferida, ela conseguiu se levantar e atravessar a rua, mas caiu novamente e, neste momento, conforme o registro policial, o homem teria soltado o freio de mão do seu carro e passou a empurrá-lo com a intenção de atingir a amante, sendo impedido pela esposa, que empurrou o veículo no sentido contrário. Irritado, ele teria partido para cima da companheira também, mas acabou recuando e deixou o local levando a faca utilizada no crime.
A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) da cidade, mas não resistiu. A PM foi acionada e, após buscas, o suspeito foi localizado em uma praça no distrito e preso em flagrante, sem oferecer resistência. A faca foi apreendida para realização de perícia. Ele foi autuado por feminicídio no plantão policial de Botucatu e encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga, onde permaneceu preso aguardando a apresentação na audiência de custódia.