São Manuel - Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (19), no Distrito de Aparecida de São Manuel, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), após agredir e esfaquear uma mulher de 51 anos, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal. Segundo o boletim de ocorrência (BO), ele também teria tentado atropelá-la, mas foi impedido pela esposa. Apesar de socorrida, a vítima não resistiu.

O fato ocorreu por volta das 20h. Conforme o registro policial, a esposa do suspeito, de 50 anos, contou à polícia que o marido é usuário de drogas, violento, e que já lhe agrediu diversas vezes, inclusive tendo sido preso por violência doméstica no passado. A mulher revelou que, há cerca de dois meses, descobriu que o companheiro havia mantido relações com a vítima e que os dois se desentenderam por conta de um cartão bancário da amante que sumiu.

Na noite desta sexta-feira, de acordo com o relato da testemunha, a mulher invadiu sua residência atrás do seu marido, que chegou na sequência, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica e droga, e perseguiu a amante até o banheiro, onde passou a espancá-la. Na sequência, segundo a versão da esposa do suspeito no BO, ele desferiu golpes de faca na vítima, que tentou fugir e correu para a calçada, onde caiu e recebeu outras duas ou três facadas.