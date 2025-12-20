Duas pessoas morreram, no fim da tarde deste sábado (20), em um choque seguido de capotamento ocorrido no quilômetro 372 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí (39 quilômetros de Bauru). Outras duas foram socorridas com ferimentos considerados moderados. As identidades do condutor e dos passageiros não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.

Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), as vítimas estavam em um Ford Ka que trafegava no sentido oeste quando, por volta das 17h35, por razões a serem apuradas, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com a defensa metálica do canteiro central.

Na sequência, conforme o policiamento rodoviário, o carro capotou. Dois ocupantes foram arremessados para fora do veículo e não resistiram. Outros dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para hospitais na região. A Polícia Científica foi acionada para perícia e as causas do acidente serão investigadas.