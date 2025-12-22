O verão 2025/2026, iniciado às 12h03 deste domingo (21), deverá ser mais quente e mais seco do que a média na região Sudeste, incluindo o Estado de São Paulo. A estação, que termina em 20 de março de 2026, mantém a característica de altas temperaturas, mas com chuvas abaixo do esperado, cenário que já foi observado no último verão em cidades como Bauru.
De acordo com a meteorologista do IPMet de Bauru, Zildene Pedrosa Emídio, a tendência é de repetição do padrão registrado no ano passado. Climatologicamente, o verão no Sudeste é considerado quente e chuvoso, em razão da elevada incidência de radiação solar, que provoca forte aquecimento durante o dia e favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.
Essas nuvens costumam provocar pancadas de chuva rápidas e intensas, principalmente à tarde, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns casos, granizo.
Apesar disso, Zildene explica que o IPMet não elabora previsões climáticas de longo prazo, atuando principalmente com previsão do tempo em curtíssimo prazo (nowcasting), a partir de dados dos radares meteorológicos do centro. Ainda assim, com base no prognóstico climático para o verão 2025/2026 elaborado pelo Inmet e pelo Inpe, a expectativa é de chuvas abaixo da média em toda a Região Sudeste.
“O prognóstico indica que as temperaturas devem ficar acima da climatologia, com valores de até 1 grau acima da média, o que caracteriza um verão mais quente e seco para o Estado de São Paulo e região”, destaca a meteorologista em publicação no portal do IPMet.
Do ponto de vista da saúde, o período exige atenção. As altas temperaturas, associadas à umidade e às chuvas irregulares, favorecem o aumento de resfriados, viroses, gripes e também de doenças como a dengue.
Previsão para o Natal
Segundo o IPMet, não há previsão de chuva em Bauru nesta semana. Na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25), o tempo deve permanecer estável em todo o Estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e ausência de chuva na maior parte das regiões. Há possibilidade apenas de pancadas isoladas durante a tarde, enquanto as temperaturas seguem elevadas.