O verão 2025/2026, iniciado às 12h03 deste domingo (21), deverá ser mais quente e mais seco do que a média na região Sudeste, incluindo o Estado de São Paulo. A estação, que termina em 20 de março de 2026, mantém a característica de altas temperaturas, mas com chuvas abaixo do esperado, cenário que já foi observado no último verão em cidades como Bauru.

De acordo com a meteorologista do IPMet de Bauru, Zildene Pedrosa Emídio, a tendência é de repetição do padrão registrado no ano passado. Climatologicamente, o verão no Sudeste é considerado quente e chuvoso, em razão da elevada incidência de radiação solar, que provoca forte aquecimento durante o dia e favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.

Essas nuvens costumam provocar pancadas de chuva rápidas e intensas, principalmente à tarde, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns casos, granizo.