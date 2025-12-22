De 0,004% de chance a campeão da Copa do Brasil...



Poucas vezes um título teve tanto a “cara” do Corinthians. A conquista da Copa do Brasil 2025 não começou nessa temporada. Ela se inicia na fase final do Brasileirão de 2024. Houve um momento (faltando cerca de 10 rodadas) em que o Timão tinha 0.004% de chances de disputar a Copa do Brasil. Você não leu errado. Era isso mesmo. Quase zero. Uma arrancada histórica com 9 vitórias nos últimos 9 jogos colocou o alvinegro na disputa. E mais de um depois, o alvinegro levanta a taça da maior competição de mata-mata do país. O 4º título. O TETRAAAAA! Uma conquista pra explodir o torcedor corinthiano de alegria. Uma explosão de felicidade de toda uma Nação. D Nação mais fiel do futebol brasileiro. Uma verdadeira epopéia. Com muito sofrimento e choro de emoção no final. A redenção do Timão...

Um título que começou a se tornar realidade depois de eliminar o seu maior rival, o Palmeiras nas oitavas. A classificação épica na semifinal contra o Cruzeiro, nos pênaltis, deu ao torcedor a confiança na conquista do tetra. Uma péssima partida no jogo de ida da final contra o Vasco deixou muita gente “assustada”. Mas a partida decisiva mostrou aquele Corinthians que todo mundo conhece. Jogando com muita combatividade, fazendo uma partida sólida defensivamente e sendo cirúrgico nos contra-ataques, o Corinthians mostrou a sua força. Dorival chega ao seu 4º título de Copa do Brasil por 4 clubes diferentes. Não é pouco. Atuações gigantescas da defesa (principalmente de Matheuzinho), uma partidaça do Martinez (o melhor em campo), gols da dupla de ataque Yuri e Memphis e uma atuação soberba do Breno Bidon, que culminou com um drible espetacular na origem da jogada do segundo gol. Um título que coroa uma temporada conturbada...

O Corinthians quebrou um tabu de 18 anos pra ser campeão mais uma vez da Copa do Brasil. Desde 2007, uma equipe que não venceu como mandante o 1º jogo da final, não era campeã. Com muito mais competitividade defensiva em relação ao jogo de ida, e jogadores bem melhores fisicamente, o Timão suportou a pressão e conquistou a Copa do Brasil em cima do Vasco que segue sofrendo quando encara o alvinegro paulista em jogos decisivos. Não foi só o título, Foi muito mais que isso. Conquistou a vaga direta na Libertadores, vai disputar a Supercopa contra o Flamengo e aumenta a confiança pra próxima temporada. Uma verdadeira redenção pro Corinthians...