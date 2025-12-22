De 0,004% de chance a campeão da Copa do Brasil...
Poucas vezes um título teve tanto a “cara” do Corinthians. A conquista da Copa do Brasil 2025 não começou nessa temporada. Ela se inicia na fase final do Brasileirão de 2024. Houve um momento (faltando cerca de 10 rodadas) em que o Timão tinha 0.004% de chances de disputar a Copa do Brasil. Você não leu errado. Era isso mesmo. Quase zero. Uma arrancada histórica com 9 vitórias nos últimos 9 jogos colocou o alvinegro na disputa. E mais de um depois, o alvinegro levanta a taça da maior competição de mata-mata do país. O 4º título. O TETRAAAAA! Uma conquista pra explodir o torcedor corinthiano de alegria. Uma explosão de felicidade de toda uma Nação. D Nação mais fiel do futebol brasileiro. Uma verdadeira epopéia. Com muito sofrimento e choro de emoção no final. A redenção do Timão...
Um título que começou a se tornar realidade depois de eliminar o seu maior rival, o Palmeiras nas oitavas. A classificação épica na semifinal contra o Cruzeiro, nos pênaltis, deu ao torcedor a confiança na conquista do tetra. Uma péssima partida no jogo de ida da final contra o Vasco deixou muita gente “assustada”. Mas a partida decisiva mostrou aquele Corinthians que todo mundo conhece. Jogando com muita combatividade, fazendo uma partida sólida defensivamente e sendo cirúrgico nos contra-ataques, o Corinthians mostrou a sua força. Dorival chega ao seu 4º título de Copa do Brasil por 4 clubes diferentes. Não é pouco. Atuações gigantescas da defesa (principalmente de Matheuzinho), uma partidaça do Martinez (o melhor em campo), gols da dupla de ataque Yuri e Memphis e uma atuação soberba do Breno Bidon, que culminou com um drible espetacular na origem da jogada do segundo gol. Um título que coroa uma temporada conturbada...
O Corinthians quebrou um tabu de 18 anos pra ser campeão mais uma vez da Copa do Brasil. Desde 2007, uma equipe que não venceu como mandante o 1º jogo da final, não era campeã. Com muito mais competitividade defensiva em relação ao jogo de ida, e jogadores bem melhores fisicamente, o Timão suportou a pressão e conquistou a Copa do Brasil em cima do Vasco que segue sofrendo quando encara o alvinegro paulista em jogos decisivos. Não foi só o título, Foi muito mais que isso. Conquistou a vaga direta na Libertadores, vai disputar a Supercopa contra o Flamengo e aumenta a confiança pra próxima temporada. Uma verdadeira redenção pro Corinthians...
Afora finalmente a gente sabe todo o caminho. Dentro e fora do Alfredão. A Federação Paulista de Futebol divulgou oficialmente as datas corretas, os horários e as transmissões de todos os jogos da tabela completa do Paulistão 2026. O Noroeste estreia em casa, no dia 11 de janeiro (domingo), diante do Red Bull Bragantino, às 18h15, no Alfredão, com transmissão da TNT e da HBO Max. Na segunda rodada, o Norusca faz sua primeira partida fora de casa, no dia 15 de janeiro (quinta-feira), às 19h, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, com transmissão da HBO Max. O terceiro jogo também é fora de casa, encarando o São Bernardo, no dia 18 de janeiro (domingo), às 17h, em São Bernardo do Campo, novamente com transmissão da HBO Max. O alvirrubro retorna ao Alfredão na quarta rodada, quando recebe o Capivariano, no dia 21 de janeiro (quarta-feira), às 19h, com transmissão da HBO Max...
Pela quinta rodada, o time do técnico Guilherme vai até Campinas pra enfrentar a Ponte Preta, no dia 24 de janeiro (sábado), às 17h, com transmissão da HBO Max. Na sexta rodada, o Noroeste volta a jogar diante de sua torcida. O duelo será no dia 1º de fevereiro (domingo), às 16h, contra o Velo Clube, no Alfredão, com transmissão da HBO Max. O jogo mais aguardado pelo torcedor noroestino na primeira fase acontece na sétima rodada, quando o Norusca recebe o Santos, no dia 8 de fevereiro (domingo), às 16h, no Alfredão, com transmissão da TNT e da HBO Max. Pra fechar a campanha, o alvirrubro vai até Indaiatuba para enfrentar o Primavera, no dia 15 de fevereiro (domingo), às 20h30, com transmissão da HBO Max...
O caminho está traçado. Agora é fazer logo 7 pontos (ou até 6 com 2 vitórias) pra se livrar do rebaixamento e depois buscar os 13 ou 14 pontos que garantirão a classificação pras quartas de final. Seriam 4 vitórias (Red Bull, Capivariano, Velo e Primavera) e 2 empates (Botafogo e Santos) pra conquistar o feito inédito de disputar uma fase decisiva do Paulistão. Começar bem a competição é fundamental e é uma das apostas do Guilherme. Como sempre, eu acredito...
Mbappé iguala recorde e comemora imitando Cristiano Ronaldo...
Mbappé encerrou a temporada 2025 no Real Madrid da melhor forma possível. Com o gol marcado contra o Sevilla, no sábado (20), o atacante chegou aos 59 gols com a camisa do Real neste ano, feito alcançado justamente no dia do seu aniversário. A marca o coloca como o maior artilheiro da história do Real Madrid em um único ano, ao lado de Cristiano Ronaldo, que havia estabelecido o recorde ao anotar 59 gols em 2013. O francês precisou de 58 partidas para atingir esse número, com destaque para 11 dobletes (2 gols em um jogo), quatro hat-tricks (3 gols) e um poker (4 gols em uma partida). Desses 59 gols, 30 foram marcados na segunda metade da temporada 2024/25. Mbappé lidera a artilharia da LaLiga, com 18 gols, e também da Liga dos Campeões, com nove, além de dois gols anotados na Copa do Rei, que completam o total de 29 na temporada 2025/26...
Ao final do jogo, o craque francês falou sobre o feito: "O recorde é incrível. É o meu primeiro ano fazendo algo como o Cristiano, meu ídolo, o melhor jogador da história do Real Madrid e uma referência do futebol mundial. É uma honra para mim. Quis fazer uma homenagem a ele, porque sempre foi muito carinhoso comigo. Ele sempre falou muito bem de Madrid e de como me adaptar. Estou muito feliz por marcar gols pelo Real Madrid e por vencer a partida.” A homenagem ao CR7 foi comemorar o gol da mesma forma que Cristiano sempre faz. Mbappé explicou: "Foi para ele. Normalmente tenho a minha comemoração, mas quis compartilhar esse momento com ele. Foi meu ídolo de infância, tenho uma relação muito boa com ele; hoje é um amigo. Mando um abraço para o Cristiano e para todos os madridistas.” A reverência pro ídolo...
Bauru Basket encara o Rio Claro hoje na Panela...
Após ser derrotado pelo Sesi Franca no sábado (20), no Pedrocão, por 85 a 68, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta a atuar em casa na noite de hoje. O Dragão está de volta à Panela de Pressão, às 19h30, pra enfrentar o Conta Simples/Rio Claro. Apesar da derrota em Franca, o time bauruense jogou bem. O cestinha do jogo foi o armador Dontrell Brite, do Bauru, com 20 pontos anotados. O ala Alex Garcia e o pivô Andrezão marcaram 10 pontos cada...
Com a derrota pro Sesi Franca, o Bauru Basket caiu pra 12ª colocação da tabela no NBB, agora com oito vitórias e nove derrotas. Já o Sesi Franca (4º colocado) chega ao seu 12º triunfo na competição em 15 jogos. O time bauruense ainda tem chances de classificação ao Super 8, mas precisa vencer os dois jogos que faltam do 1° turno e ainda torcer por uma combinação de resultados com outras cinco equipes...
