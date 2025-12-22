A última partida de 2025 na Superliga 25-26 será do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde na 11ª e última rodada do primeiro turno da liga nacional. A partida é nesta segunda-feira (22), às 21h, na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi.

O time bauruense vem de derrota para o Gerdau Minas fora de casa, se mantendo com 18 pontos em seis vitórias e quatro derrotas. A equipe de Bauru ocupa a quinta colocação e, em caso de vitória na briga direta, ficará entre as quatro melhores equipes do primeiro turno. O time de Osasco é quarto, com 19 pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas, a última por 3 sets a 0 para o Dentil Praia Clube.

Além do desempenho na Superliga, garantir a quarta colocação colocaria o time bauruense em vantagem para a Copa Brasil 2026. O torneio é disputado entre os oito melhores times do primeiro turno e, nas quartas de final, as quatro melhores campanhas da Superliga têm a vantagem de jogar a etapa em casa.