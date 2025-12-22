A última partida de 2025 na Superliga 25-26 será do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde na 11ª e última rodada do primeiro turno da liga nacional. A partida é nesta segunda-feira (22), às 21h, na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi.
O time bauruense vem de derrota para o Gerdau Minas fora de casa, se mantendo com 18 pontos em seis vitórias e quatro derrotas. A equipe de Bauru ocupa a quinta colocação e, em caso de vitória na briga direta, ficará entre as quatro melhores equipes do primeiro turno. O time de Osasco é quarto, com 19 pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas, a última por 3 sets a 0 para o Dentil Praia Clube.
Além do desempenho na Superliga, garantir a quarta colocação colocaria o time bauruense em vantagem para a Copa Brasil 2026. O torneio é disputado entre os oito melhores times do primeiro turno e, nas quartas de final, as quatro melhores campanhas da Superliga têm a vantagem de jogar a etapa em casa.
A entrada para o último confronto do ano é totalmente gratuita, sendo necessário reservar pelo sistema Meu Sesi. A reserva de ingressos já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
Nessa temporada, Sesi Vôlei Bauru e Osasco São Cristóvão Saúde já se enfrentaram duas vezes: na fase classificatória do Paulista 2025 e na decisão da Supercopa 2025. No estadual, o time bauruense venceu fora de casa por 3 sets a 0. Já no torneio que abriu a temporada nacional, o time de Osasco saiu vitorioso, também por 3 a 0.
No elenco bauruense, são três atletas superando a marca de 100 pontos anotados nessa edição da Superliga: Acosta (134), Mayany (110) e Bruna Moraes (106), com a oposta do time bauruense ultrapassando a marca de 20 pontos nos últimos dois jogos. Dani Lins segue como a melhor sacadora da Superliga, com 12 pontos no fundamento. Mayany aparece como a melhor bloqueadora do Sesi Vôlei Bauru, com 34 pontos, a quarta melhor marca da liga nacional. O time de Bauru também tem a melhor passadora da Superliga, com Léia tendo 71% de eficiência nos passes.