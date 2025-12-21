Bocaina - Uma perua kombi pegou fogo, no fim da tarde deste sábado (20), quando trafegava pela rodovia Cônego José Mendes de Abreu Júnior (SPA-133/255), que liga Bocaina (69 quilômetros de Bauru) à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255). A Defesa Civil Municipal foi acionada para conter as chamas, mas o veículo teve perda total. Apesar dos danos, o condutor não ficou ferido.

De acordo com informações da Defesa Civil, o veículo trafegava no sentido Bocaina-rodovia SP-255 quando o motorista ouviu um forte barulho de explosão no motor e parou no acostamento para verificar o que havia ocorrido. Nesse momento, o incêndio teve início.

Segundo o órgão, ele tentou apagar o fogo com o extintor da perua, mas não conseguiu. A Defesa Civil foi acionada pelo número de emergência mas, quando a equipe chegou, as chamas já haviam se espalhado. Apesar dos danos materiais, o homem não se feriu.