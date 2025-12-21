O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Em pleno Maracanã, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, no jogo de volta da final. O resultado também foi o agregado da decisão, já que a partida de ida ficou empatada por 0 a 0.

Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do Corinthians. Já o único tento vascaíno foi anotado por Nuno Moreira.

Com a vitória, o Timão chegou ao quarto título da Copa do Brasil, somando às conquistas de 1995, 2002 e 2009.