O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru prendeu dois homens, um de 23 e outro de 27 anos, nesta sexta-feira (19), pelo crime de receptação de motos furtadas. A dupla foi detida em flagrante ao 'desmanchar' uma motocicleta em uma residência do Núcleo Fortunato Rocha Lima. O policiais chegaram até os suspeitos durante patrulhamento, depois de receber uma denúncia via rádio, que apontou que os homens tinham uma rota de fuga pelos fundos da casa. Foi feito um cerco no local e a dupla não conseguiu fugir.

No local, os indivíduos estavam desmontando uma motocicleta Honda/CG, de cor preta, placa JYW4C08, inexistente no sistema. Pelo número do motor

(já que o numero do chassi do veículo havia sido suprimido) , identificou-se que a placa oficial é DZR6C24, correspondente a uma Honda/CG 160 START, com queixa de furto registrada em 10/7/2025, em Bauru. Um dos indiciados alegou ter adquirido a motocicleta de um terceiro, sem saber precisar a data.

Já o outro detido informou que, em sua residência, ao lado do local, havia outra motocicleta sem placa e que teria adquirido de um terceiro no bairro Pousada da Esperança recentemente. A equipe foi ao local e localizou mais uma moto nos fundos da residência apontada. A motocicleta estava sem placa e sem o número de chassis, porém, através da consulta ao número do motor, obteve-se a placa oficial GBB6A70, referente a uma Honda/CG 160 Fan, com registro de furto em 17/12/2025, também em Bauru.