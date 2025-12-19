Objetos luminosos que cruzaram o céu na noite desta quinta-feira (18) chamaram a atenção de moradores, que estão compartilhando vídeos em redes sociais e grupos de mensagens. Por volta das 20h30, diversas luzes alinhadas puderam ser vistas se deslocando, formando uma espécie de “fila” luminosa.
O fenômeno, visto principalmente fora da zona urbana, levantou dúvidas sobre a origem dos objetos, mas o mistério chegou ao fim a partir de imagens captadas pelo Observatório Astronômico Araucária: eram satélites Starlink, da empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk.
O evento foi registrado pelo observatório por meio de câmera voltada para o quadrante oeste, por volta das 20h20min de quinta. As imagens confirmam que os pontos luminosos observados correspondem à missão Starlink Group 15-13, lançada recentemente.
Em Bauru, um dos locais de avistamento foi o Pesqueiro JM (região do posto Alameda), onde pescadores fizeram vídeos, inclusive o que ilustra esta matéria.
O que é o Starlink
O projeto Starlink foi idealizado em 2015 pelo empresário Elon Musk e é administrado pela empresa aeroespacial SpaceX. Objetivo é fornecer cobertura global de internet para todo o mundo, especialmente para as regiões que possuem fraca conectividade por banda larga.