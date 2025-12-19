Objetos luminosos que cruzaram o céu na noite desta quinta-feira (18) chamaram a atenção de moradores, que estão compartilhando vídeos em redes sociais e grupos de mensagens. Por volta das 20h30, diversas luzes alinhadas puderam ser vistas se deslocando, formando uma espécie de “fila” luminosa.

O fenômeno, visto principalmente fora da zona urbana, levantou dúvidas sobre a origem dos objetos, mas o mistério chegou ao fim a partir de imagens captadas pelo Observatório Astronômico Araucária: eram satélites Starlink, da empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk.

O evento foi registrado pelo observatório por meio de câmera voltada para o quadrante oeste, por volta das 20h20min de quinta. As imagens confirmam que os pontos luminosos observados correspondem à missão Starlink Group 15-13, lançada recentemente.