20 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
INTRIGANTE

Pontos luminosos no céu em Bauru: mistério desvendado; VÍDEO

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pontos luminosos em sequência no céu
Pontos luminosos em sequência no céu

Objetos luminosos que cruzaram o céu na noite desta quinta-feira (18) chamaram a atenção de moradores, que estão compartilhando vídeos em redes sociais e grupos de mensagens. Por volta das 20h30, diversas luzes alinhadas puderam ser vistas se deslocando, formando uma espécie de “fila” luminosa.

O fenômeno, visto principalmente fora da zona urbana, levantou dúvidas sobre a origem dos objetos, mas o mistério chegou ao fim a partir de imagens captadas pelo Observatório Astronômico Araucária: eram satélites Starlink, da empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk.

O evento foi registrado pelo observatório por meio de câmera voltada para o quadrante oeste, por volta das 20h20min de quinta. As imagens confirmam que os pontos luminosos observados correspondem à missão Starlink Group 15-13, lançada recentemente.

Em Bauru, um dos locais de avistamento foi o Pesqueiro JM (região do posto Alameda), onde pescadores fizeram vídeos, inclusive o que ilustra esta matéria.

O que é o Starlink

O projeto Starlink foi idealizado em 2015 pelo empresário Elon Musk e é administrado pela empresa aeroespacial SpaceX. Objetivo é fornecer cobertura global de internet para todo o mundo, especialmente para as regiões que possuem fraca conectividade por banda larga.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários