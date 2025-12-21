21 de dezembro de 2025
BACIA DO RIO LENÇÓIS

Chuvas da 1ª quinzena de dezembro ficam acima das cotas máximas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Kátia Sartori
As cotas pluviométricas registraram superávits de 171,20 milímetros em relação às cotas máximas históricas de chuvas para o mês na área da bacia do rio Lençóis
As cotas pluviométricas registraram superávits de 171,20 milímetros em relação às cotas máximas históricas de chuvas para o mês na área da bacia do rio Lençóis

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) divulgou, nesta semana, dados parciais das chuvas dos 15 primeiros dias de dezembro, período em que as cotas pluviométricas registraram superávits de 171,20 milímetros em relação às cotas máximas históricas de chuvas para o mês na área da bacia do rio Lençóis.

De acordo com o órgão, as maiores contribuições pluviométricas na primeira quinzena de dezembro foram registradas nos municípios de Agudos, com 305 milímetros, e São Manuel, com 298 milímetros acumulados.

Ainda conforme o Comitê, dados projetados revelam que 2025 deve fechar com déficits pluviométricos acumulados, seguindo a tendência alternada da década menos chuvosa segundo os registros históricos de 108 anos da bacia do rio Lençóis.

