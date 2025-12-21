Cafelândia - Morreu neste domingo (21), na Santa Casa de Lins, após 36 dias de internação, um jovem de 20 anos socorrido em estado grave após colisão entre dois veículos ocorrida na altura do quilômetro 3 da estrada vicinal Humpei Hirano, que liga Cafelândia (83 quilômetros de Bauru) ao Distrito de Simões.

O acidente ocorreu na noite de 15 de novembro. O jovem, que estava sozinho, conduzia um GM Tracker no sentido Vila Simões/Cafelândia. Por razões a serem esclarecidas, ele se envolveu em uma colisão lateral com um Honda HRV, com três ocupantes, que trafegava no sentido Cafelândia/Vila Simões.

As quatro vítimas foram socorridas por ambulâncias da Santa Casa local e, posteriormente, transferidas para a Santa Casa de Lins. Uma idosa de 87 anos, que estava no Honda HRV, não resistiu e morreu no hospital. O jovem sofreu contusão pulmonar, trauma de tórax e hemotórax e seu quadro era grave.