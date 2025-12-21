Botucatu - A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), em parceria com Ministério da Saúde e Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), definiu nesta semana, durante uma reunião realizada na sede do Executivo, que a vacinação em massa contra a dengue no município com a nova vacina nacional, produzida pelo Instituto Butantan, será realizada no dia 1 de fevereiro de 2026.

O encontro para organização do sistema de imunização ocorreu na última quarta-feira (17) e contou com a participação do prefeito Fábio Leite, do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, André Spadaro, e de representantes do Ministério Público (MP) e da Justiça Eleitoral.

De acordo com a administração, a estratégia adotada seguirá o modelo bem-sucedido utilizado durante a pandemia da Covid-19, quando Botucatu se tornou referência nacional ao realizar a vacinação em massa, imunizando praticamente toda a população em um único dia.