A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Habitação, entregou neste sábado (20) as matrículas da Vila Cristiana, que fica ao lado do Parque Primavera e Núcleo Fortunato Rocha Lima. A entrega contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim, do secretário de Habitação, Anderson Prado, de outros secretários, do vereador Júnior Rodrigues, representando a Câmara Municipal, e de moradores. A entrega ocorreu durante o evento ‘Cidade Solidária’, na Emeii Luís Carlos Venturini.

Ao todo, o processo de regularização fundiária foi voltado para 186 famílias da Vila Cristiana. A maior parte das famílias já está com as matrículas, registradas em cartório, e com o certificado de participação no programa de regularização. A região ainda recebeu investimentos em drenagem e pavimentação neste ano, e uma escola de educação infantil, a Emeii Luís Carlos Venturni, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, que ampliou a oferta de vagas de creche para as crianças da região noroeste de Bauru.

A prefeita Suéllen Rosim comentou que a regularização fundiária é uma das principais ações da Secretaria de Habitação, criada neste ano e que já mostra avanços para o setor em Bauru. “A Secretaria de Habitação foi criada justamente para que as ações cheguem até quem mais precisa, seja com a articulação junto a programas estaduais e federais para novas moradias, como também para a regularização fundiária. A Vila Cristiana agora pertence no papel aos seus moradores, que tanto lutaram por melhorias nesta região, e enquanto poder público estamos atuando para que a Vila Cristiana e todo o entorno fiquem ainda melhores. Parabéns a cada família por esta conquista”, frisou a prefeita. Para o ano que vem, novas ações de regularização fundiária estão previstas, sendo a primeira no Parque Santa Cândida.