A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Habitação, entregou neste sábado (20) as matrículas da Vila Cristiana, que fica ao lado do Parque Primavera e Núcleo Fortunato Rocha Lima. A entrega contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim, do secretário de Habitação, Anderson Prado, de outros secretários, do vereador Júnior Rodrigues, representando a Câmara Municipal, e de moradores. A entrega ocorreu durante o evento ‘Cidade Solidária’, na Emeii Luís Carlos Venturini.
Ao todo, o processo de regularização fundiária foi voltado para 186 famílias da Vila Cristiana. A maior parte das famílias já está com as matrículas, registradas em cartório, e com o certificado de participação no programa de regularização. A região ainda recebeu investimentos em drenagem e pavimentação neste ano, e uma escola de educação infantil, a Emeii Luís Carlos Venturni, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, que ampliou a oferta de vagas de creche para as crianças da região noroeste de Bauru.
A prefeita Suéllen Rosim comentou que a regularização fundiária é uma das principais ações da Secretaria de Habitação, criada neste ano e que já mostra avanços para o setor em Bauru. “A Secretaria de Habitação foi criada justamente para que as ações cheguem até quem mais precisa, seja com a articulação junto a programas estaduais e federais para novas moradias, como também para a regularização fundiária. A Vila Cristiana agora pertence no papel aos seus moradores, que tanto lutaram por melhorias nesta região, e enquanto poder público estamos atuando para que a Vila Cristiana e todo o entorno fiquem ainda melhores. Parabéns a cada família por esta conquista”, frisou a prefeita. Para o ano que vem, novas ações de regularização fundiária estão previstas, sendo a primeira no Parque Santa Cândida.
O secretário de Habitação, Anderson Prado, afirmou que o município conclui uma etapa importante de regularização fundiária com a entrega das matrículas na Vila Cristiana. “Desde que a pasta foi criada e assumimos o cargo, já estávamos trabalhando para concluir a regularização da Vila Cristiana. Este é um grande avanço para os moradores, cada morador é merecedor e sabe que tem de fato uma área sua para morar. Vamos continuar trabalhando, pois outras regiões também serão beneficiadas com a regularização fundiária no município”, finalizou.
Participaram do evento a prefeita Suéllen Rosim, os secretários de Habitação, Anderson Prado; de Assistência Social, Lúcia Rosim; de Governo, Renato Purini; da Educação, Nilson Ghirardello; de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues; da Fazenda, Everson Demarchi; da Administração, Cristiano Zamboni; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca; e de Serviços Urbanos, Jorge Luis de Souza; o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Lúcia Costa Dias, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, a secretária-adjunta de Habitação, Rosa Otuka, servidores e moradores da região.