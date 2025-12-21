O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta segunda-feira (22) para a penúltima rodada do 1º turno do NBB Caixa. O confronto será contra o Conta Simples/Rio Claro, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão.

O Dragão chega para o duelo com oito vitórias e nove derrotas - a última delas na partida passada, fora de casa, diante do Sesi Franca. O revés, somado ao triunfo do Caxias contra a Unifacisa na manhã deste domingo (21), fez com que os bauruenses caíssem para a 12ª colocação. Do outro lado, o time rio-clarense aparece em 17º lugar, com quatro vitórias e 13 derrotas, lutando para entrar na zona de classificação aos playoffs.

Apesar da diferença na tabela, o confronto exige atenção. Na atual temporada, os adversários já levaram a melhor sobre o Bauru em duelo válido pelo Campeonato Paulista, disputado no ginásio Felipe Karam.