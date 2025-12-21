O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta segunda-feira (22) para a penúltima rodada do 1º turno do NBB Caixa. O confronto será contra o Conta Simples/Rio Claro, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão.
O Dragão chega para o duelo com oito vitórias e nove derrotas - a última delas na partida passada, fora de casa, diante do Sesi Franca. O revés, somado ao triunfo do Caxias contra a Unifacisa na manhã deste domingo (21), fez com que os bauruenses caíssem para a 12ª colocação. Do outro lado, o time rio-clarense aparece em 17º lugar, com quatro vitórias e 13 derrotas, lutando para entrar na zona de classificação aos playoffs.
Apesar da diferença na tabela, o confronto exige atenção. Na atual temporada, os adversários já levaram a melhor sobre o Bauru em duelo válido pelo Campeonato Paulista, disputado no ginásio Felipe Karam.
Vale lembrar que o Rio Claro retornou ao cenário nacional após dois anos de licença. Entre os destaques do time está o ala/armador Gemadinha, ex-jogador do Bauru Basket, que lidera o time ofensivamente (média de 14,5 pontos por jogo). Outro reencontro na noite de segunda será no banco de reservas: o técnico Rodrigo Silva, que foi auxiliar técnico de Guerrinha por duas temporadas, é o atual treinador do Leão.
AÇÃO SOLIDÁRIA
Os ingressos para a partida já estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra.
Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até 7 anos têm gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pelo site. Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão vendidas nas bilheterias do ginásio, uma hora antes do início do jogo.
Como parte das ações de Natal, o Bauru Basket promove uma campanha solidária em parceria com o Grupo Zopone. De forma voluntária, os torcedores poderão doar um pacote de macarrão tipo parafuso ou um litro de leite. Os donativos serão destinados ao Grupo Entre Amigos, que desenvolve trabalho de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social.