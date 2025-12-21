A maior frente cafeeira do mundo está em Minas Gerais, estado que concentra cerca de 1,38 milhão de hectares de café e responde, sozinho, por mais de um terço da produção nacional, de acordo com a Conab.
Em um cenário de clima mais irregular, custos altos e pressão por sustentabilidade, a biotecnologia começa a redesenhar o manejo das lavouras, e empresas como a brasileira Superbac ganham espaço ao levar microrganismos benéficos para dentro do pellet de adubo, com reflexos diretos no enraizamento, na nutrição e na estabilidade de safra.
Segundo a Embrapa Café, a safra brasileira de 2024 somou 54,21 milhões de sacas de 60 kg, sendo 73% de café arábica, consolidando o país como maior produtor e exportador mundial.
Em 2025, estimativas apontam que a cultura por aqui ocupa cerca de 1,85 milhão de hectares, reforçando a dimensão do desafio de produzir mais em uma área que aumenta devagar e sob estresse climático crescente.
É nesse contexto que Minas Gerais, com 26,1 milhões de sacas estimadas para a safra atual, tornou-se um laboratório a céu aberto para soluções biotecnológicas.
Resultados no campo
Nas lavouras, o destaque é a linha de fertilizantes biotecnológicos Supergan, que leva microrganismos do gênero Bacillus para a zona radicular.
Quando aplicado e encontra umidade e raízes ativas, as bactérias "acordam" e formam um biofilme, uma espécie de película viva capaz de liberar hormônios naturais, solubilizar fósforo retido, aumentar a eficiência de nitrogênio e potássio e melhorar a absorção de micronutrientes.
Diferentemente dos adubos puramente minerais, essa combinação de fração orgânica altamente solúvel com microbiologia ativa reduz o efeito salino do potássio, diminui a lixiviação, melhora a estrutura física do solo e aumenta a retenção de água no perfil.
"Nas áreas tratadas, observa-se mais enraizamento, coloração mais intensa, folhas mais espessas e ramos com maior carga produtiva", descreve o profissional da empresa, citando contrastes visíveis entre talhões que receberam o pacote biotecnológico e áreas conduzidas apenas com adubação química convencional.
A empresa destaca ainda o efeito na recuperação pós-colheita, com redução da bianualidade, um dos problemas mais sensíveis do cafeicultor mineiro.
Os primeiros resultados mais consistentes vêm justamente de regiões de café de alta tecnologia, como o Cerrado Mineiro e a Campanha Sul de Minas, onde produtores já adotam manejo de precisão, irrigação em parte das áreas e nutrição baseada em análise de solo.
Em áreas que passaram a utilizar a biotecnologia da Superbac, foram relatados incrementos produtivos já no primeiro ano de uso, ganhos em uniformidade das plantas e maior resiliência a períodos de veranico.
Em propriedades que adotaram essa tecnologia, houve relatados ganhos já no primeiro ano de uso, acompanhados de melhora na uniformidade das plantas, na qualidade da bebida e na redução de custos indiretos, graças à menor necessidade de correções nutricionais e intervenções emergenciais no campo.
Produtividade, solo vivo e café mais sustentável
Na prática, a biotecnologia tem sido apresentada aos produtores mineiros como um pacote tecnológico que atua simultaneamente em três frentes: planta, solo e resultado econômico.
Ao melhorar o aproveitamento de nutrientes, a empresa afirma ser possível ajustar doses de fertilizantes sem perda de produtividade, o que, em um ambiente de insumos caros, se traduz em redução de custo por saca produzida.
Ao mesmo tempo, plantas mais equilibradas nutricionalmente tendem a registrar menor pressão de doenças como ferrugem e cercospora, permitindo, em alguns casos, racionalizar o uso de defensivos.
Os ganhos ambientais também começam a ser medidos. Souza cita análises biológicas que indicam maior atividade microbiana e aumento de matéria orgânica em áreas tratadas, com potencial de maior retenção de carbono no solo.
Isso é indicador que interessa tanto a programas de sustentabilidade quanto a projetos futuros de crédito de carbono ligados à cafeicultura. Para o produtor, porém, o que pesa primeiro é o resultado no talhão: raízes mais profundas, plantas mais vigorosas e ramos produtivos cheios, mesmo em anos de clima mais desafiador.
A aposta da empresa é que a biotecnologia deve se tornar um dos pilares da cafeicultura brasileira no médio prazo, especialmente à medida que aumentam os plantios sobre áreas antigas, com presença de nematoides e fungos de solo, e crescem as exigências de mercado por cafés produzidos com protocolos sustentáveis.
Estudos citados por entidades do setor já apontam que compradores internacionais começam a pagar mais por cafés certificados e com práticas de menor impacto ambiental, tendência que tende a valorizar projetos que combinem produtividade e conservação de recursos naturais.
A biotecnologia deixou de ser "acessório" para assumir papel de eixo no manejo moderno desse grão.
O recado ao produtor é claro: quem busca mais produtividade, vigor, sanidade das plantas, menor bienalidade e melhor qualidade de solo tende a encontrar na biotecnologia um aliado decisivo.
"Se o produtor quer uma lavoura mais equilibrada, produtiva e preparada para o futuro, precisa experimentar o potencial da biotecnologia", afirma o especialista da Superbac.
Por que investir em condicionador biológico de solo
Com mais de 20 anos de atuação em biotecnologia, a Superbac consolidou-se como referência em fertilizantes que combinam nutrientes minerais com um condicionador biológico de solo, baseado em bactérias selecionadas, a chamada tecnologia SMARTBAC.
Tradicionalmente mais focada em cana-de-açúcar, cereais e hortifrúti, a empresa passou a olhar o café estrategicamente, especialmente em Minas Gerais, onde o cultivo é distribuído em polos como Cerrado, Sul, zonas de Matas e Noroeste do estado.
A companhia vem inclusive ampliando sua atuação em municípios como Monte Carmelo, Patrocínio, Patos de Minas, Ibiá, Araguari, Indianópolis e Coromandel, além de Unaí, Paracatu e Buritis, no Noroeste mineiro, área que reúne algo entre 250 e 300 mil hectares de café, segundo levantamento interno da empresa.
"O café é hoje estratégico para a empresa por três razões principais: pelo peso econômico da cultura, pela necessidade de grandes volumes de fertilizantes e por uma classe produtora cada vez mais aberta a tecnologias que unam produtividade e sustentabilidade", afirma Fabricio Avila Souza, gerente regional da Superbac.