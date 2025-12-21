A maior frente cafeeira do mundo está em Minas Gerais, estado que concentra cerca de 1,38 milhão de hectares de café e responde, sozinho, por mais de um terço da produção nacional, de acordo com a Conab.

Em um cenário de clima mais irregular, custos altos e pressão por sustentabilidade, a biotecnologia começa a redesenhar o manejo das lavouras, e empresas como a brasileira Superbac ganham espaço ao levar microrganismos benéficos para dentro do pellet de adubo, com reflexos diretos no enraizamento, na nutrição e na estabilidade de safra.

Segundo a Embrapa Café, a safra brasileira de 2024 somou 54,21 milhões de sacas de 60 kg, sendo 73% de café arábica, consolidando o país como maior produtor e exportador mundial.