Com design expressivo, tecnologias inteligentes e muito espaço para ocupantes e bagagens, o novo Nissan Kait começa a chegar às concessionárias de todo o Brasil marcando sua estreia mundial. Assim, os brasileiros serão os primeiros a conhecer o modelo, que é produzido no Complexo Industrial da Nissan, em Resende, no estado do Rio. O Nissan Kait é o segundo lançamento a integrar a nova geração de SUVs da marca japonesa no país o primeiro foi o novo Nissan Kicks.

Sucessor do Kicks Play, o Nissan Kait herda todas as vantagens e a confiabilidade japonesa que fizeram o sucesso da linha, ao mesmo tempo que apresenta um desenho que o faz se destacar nas ruas, muito espaço e um aparato tecnológico que tem como foco principal a segurança. Moderno e equipado, o Nissan Kait começa a ser vendido com preço inicial semelhante ao do seu antecessor: a partir de R$ 117.990.

DESIGN EXPRESSIVO