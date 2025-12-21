Com design expressivo, tecnologias inteligentes e muito espaço para ocupantes e bagagens, o novo Nissan Kait começa a chegar às concessionárias de todo o Brasil marcando sua estreia mundial. Assim, os brasileiros serão os primeiros a conhecer o modelo, que é produzido no Complexo Industrial da Nissan, em Resende, no estado do Rio. O Nissan Kait é o segundo lançamento a integrar a nova geração de SUVs da marca japonesa no país o primeiro foi o novo Nissan Kicks.
Sucessor do Kicks Play, o Nissan Kait herda todas as vantagens e a confiabilidade japonesa que fizeram o sucesso da linha, ao mesmo tempo que apresenta um desenho que o faz se destacar nas ruas, muito espaço e um aparato tecnológico que tem como foco principal a segurança. Moderno e equipado, o Nissan Kait começa a ser vendido com preço inicial semelhante ao do seu antecessor: a partir de R$ 117.990.
DESIGN EXPRESSIVO
O desenho do novo Kait reflete a filosofia da marca Nissan: linhas arrojadas que transmitem dinamismo, tecnologia avançada que eleva a experiência de condução e uma estética que une funcionalidade e emoção.
A frente do modelo é elegante, com o conjunto ótico separado. Os faróis DRL full led de longo alcance seguem uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro, enquanto as luzes DTRL estão posicionadas logo abaixo. Os vincos pronunciados nas extremidades do capô que formam "ombros" e a entrada de ar frontal completam o visual robusto.
A traseira traz o nome do modelo no centro da tampa do porta-malas, entre o final do vidro traseiro - onde o logotipo da Nissan está posicionado - e o para-choque. As lanternas de led vão até a tampa do porta-malas e são ligadas por uma barra em piano black para completar o visual destacado.
A tampa do porta-malas destacada foi desenhada em homenagem às últimas gerações do icônico utilitário Nissan Patrol, que tinham a parte traseira ressaltada como marca registrada do modelo. Assim, conceitualmente, faz uma referência ao DNA da marca e a tradição da Nissan no desenvolvimento de SUVs. Já nas colunas C, um conjunto de grafismos dá uma assinatura especial à lateral, que também sobressai pelas soleiras com detalhes em alto relevo e acabamento em preto na parte inferior das quatro portas.
Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17, que vêm equipadas com pneus 205/55. Nas versões Advance Plus e Exclusive elas têm design com estilo mais esportivo, batizado de "blades" (lâminas).
Tecnologia
A conectividade do Nissan Kait é destaque com a multimídia de 9 polegadas, disponível nas versões Advance Plus e Exclusive. O equipamento tem tela sensível ao toque com resolução de 1024 x 600 pixels, além de contar com processador de som AK7604, da AKM, para produzir um áudio de alta qualidade.
Com conexão sem fios, Apple Car Play e Android Auto, a multimídia permite ainda que sejam reproduzidos vídeos, músicas e outros conteúdos do telefone e também da nuvem, além de funcionar com reconhecimento de voz.
Logo abaixo dessa multimídia há um carregador sem fio para telefones celulares (disponível a partir da versão Advance Plus). Com área de uso livre sem interferência de outros itens, como a manopla do câmbio, ele permite carregamento de equipamentos grandes e sua superfície emborrachada e angulada evita que o telefone deslize. Além disso, o Nissan Kait traz entradas USB na frente e para os passageiros do banco traseiro (1 USB-A Frente, 2 USB-C traseira nas versões Exclusive e Advance).
Espaçoso e seguro
O espaço interno é um dos destaques do novo Nissan Kait. Com 4,30 m de comprimento, 2,62 m de entre eixos e porta-malas de 432 litros, o mais novo SUV da marca japonesa posiciona-se como uma das opções mais competitivas dentro do seu segmento. Esse ambiente amplo exibe design moderno reforçado pelo painel de instrumentos digital de 7 polegadas e 100% personalizável. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante. Se esbanja conforto, o Nissan Kait também se destaca no quesito segurança. Para isso, o modelo conta com 17 equipamentos e sistemas que monitoram, respondem e atuam para deixar a condução mais segura e, os ocupantes, tranquilos. Eles formam as três linhas de defesa do avançado sistema Nissan Safety Shield, o "escudo de segurança" da marca japonesa.
Assim, para monitorar o veículo e ajudar a evitar colisões e outros riscos, o utilitário esportivo faz uso de oito equipamentos, com destaque para o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), o Alerta de Ponto Cego (BSW), o Alerta de Colisão Frontal (FCW) e o Alerta Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW). Na linha de defesa tecnológica, que visa responder aos imprevistos, o novo Nissan Kait é equipado com três sistemas inéditos para um Nissan na faixa de mercado onde ele atua no país: Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDP); Assistente Inteligente de Frenagem e Detecção de Pedestre (P-FEB) e o Controle de Cruzeiro Adaptativo de Velocidade e Distância (ICC).