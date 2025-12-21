Enquanto a chegada do fim de ano é sinônimo de celebração para muitas pessoas, para cães e gatos ela pode representar um momento de medo intenso, desorientação e até risco de morte.

Apesar da proibição ou restrição de fogos de artifício com estampido em diversas cidades brasileiras, a prática ainda persiste e traz consequências graves para os animais.

Além do barulho extremo, há mudanças de rotina, agitação, luzes intensas, cheiros diferentes e um ambiente geralmente pouco previsível para os pets.