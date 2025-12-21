Com a chegada das festas de fim de ano, a cozinha se torna um dos ambientes mais movimentados da casa. O aumento na circulação de pessoas, a preparação de pratos especiais e a participação de crianças e familiares nos preparativos deixam o espaço mais sujeito a acidentes, inclusive com os olhos. A oftalmologista Eliane Lamounier, especialista em Cirurgia Plástica Ocular do Instituto de Olhos de Belo Horizonte (IOBH), lembra que esses eventos acontecem principalmente dentro do lar.

De acordo come ela, é comum ocorrer irritação ocular causada por alimentos como pimenta, cebola ou limão; respingos de óleo quente ou água fervente; exposição a produtos de limpeza com pH básico, como a soda cáustica; além de acidentes envolvendo panelas de pressão, embalagens que se abrem sob força e objetos pontiagudos.

Caso ocorra contato nos olhos com óleo quente, alimentos irritantes ou produtos químicos, a 1ª orientação é lavar imediatamente com água filtrada, sem esfregar os olhos e sem utilizar colírios sem indicação. Persistindo ardência, visão borrada ou qualquer suspeita de queimadura, é fundamental procurar atendimento oftalmológico. O mesmo vale para acidentes com objetos cortantes: não se deve tentar retirar corpos estranhos, aplicar gelo diretamente sobre o olho ou recorrer a pomadas caseiras. Para reduzir o risco de ocorrências, a médica recomenda manter a cozinha organizada, evitar acúmulo de pessoas no mesmo espaço, por exemplo.