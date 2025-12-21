Com a intensificação das chuvas típicas desta época do ano, motoristas precisam redobrar os cuidados antes de pegar a estrada. O aumento do volume de água nas pistas altera rapidamente as condições de tráfego, reduz a aderência do asfalto e exige que o veículo esteja em perfeitas condições de funcionamento para garantir segurança durante o deslocamento. Itens como pneus, freios, limpadores de para-brisa e sistema de iluminação ganham ainda mais importância em períodos de chuva intensa.

Segundo o gerente de Operações da CART Concessionária de Rodovias, Danilo Begosso, a segurança começa antes mesmo de a viagem ter início. Ele ressalta que a manutenção preventiva é fundamental para que o carro responda adequadamente em situações adversas. "Quando a pista está molhada, o veículo precisa ter respostas rápidas e eficientes. Pneus desgastados, freios comprometidos ou limpadores de para-brisa em mau estado afetam diretamente a estabilidade e a visibilidade, aumentando o risco de acidentes", afirma.

Entre os principais cuidados recomendados estão a verificação dos pneus, que devem apresentar sulcos visíveis e calibragem adequada para reduzir o risco de aquaplanagem, além da revisão do sistema de freios, essencial em situações de frenagem repentina. Os limpadores de para-brisa também merecem atenção e devem ser substituídos sempre que apresentarem falhas, assim como faróis e lanternas, responsáveis por garantir boa visibilidade e sinalização na rodovia. A orientação é ainda reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação a outros veículos quando o asfalto estiver molhado.