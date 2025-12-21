O fim de ano chegou e bate aquela dúvida: onde vou passar o Ano Novo? Será que dá para fazer uma viagem sem estourar o orçamento? Essas são perguntas que muita gente se faz, principalmente os "meros mortais" que não desfrutam dos benefícios do estilo de vida dos ricos. Os casais ricos e milionários costumam ter destinos certos para essa ocasião.
"Por serem homens bem ocupados, com rotinas intensas de trabalho, eles costumam aproveitar datas como o Ano Novo para relaxar e fugir da rotina. Eles veem esses momentos como uma oportunidade de vivenciar experiências exclusivas ao lado de suas parceiras.
Dependendo do estilo de cada casal, existem destinos específicos que se tornam preferidos e, é claro, sem nunca abrir mão de luxo e privacidade", comentou Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio.
Mais do que uma simples viagem de fim de ano, o Réveillon para os casais é uma celebração de conquistas, estilo de vida e conexões verdadeiras. Cada destino escolhido reflete não apenas o desejo de luxo e exclusividade, mas também o valor que esses relacionamentos dão às experiências compartilhadas.
No fim das contas, o verdadeiro luxo está em poder escolher, onde estar, com quem estar e como começar um novo ano da forma mais inesquecível possível.
ROTEIROS
• Trancoso (BA)
Trancoso na Bahia (Foto: Divulgação)
O clássico dos milionários brasileiros. O Quadrado é o ponto de encontro de empresários, artistas e influenciadores. Entre beach clubs e festas privativas, o destino combina charme, exclusividade e muita badalação. As praias de areia macia, as palmeiras e os hotéis-butique de luxo projetados por designers criam o clima casual e chique de Trancoso. Casas de barro colorido se alinham nas ruas e praças, dando um clima boêmio ao destino que antes era rústico. As praias mundialmente famosas possuem areias brancas finas e piscinas naturais criadas por recifes de corais. Elas se estendem por um litoral de quase 20 km, entre a Praia de Taípe ao Norte e a Barra do Rio das Frades, ao Sul, próximo à Praia do Espelho. Muita gente associa a Praia do Espelho como pertencente a Trancoso, mas pelo que pesquisamos, pertence ao distrito de Caraíva. De qualquer forma pode ser listada para os dois, por estar situado entre eles. Em geral, as Praias de Trancoso são bastante preservadas e com trechos ainda desertos, especialmente na porção Sul. A parte mais movimentada fica por conta da Praia dos Coqueiros e Praia dos Nativos, em frente ao Quadrado.
• Fernando de Noronha (PE)
Baía dos Porcos em Fernando de Noronha (Foto: Divulgação)
Refúgio de luxo no Nordeste, Noronha atrai casais que buscam uma experiência mais intimista, cercada por natureza e hospedagens de alto padrão. O réveillon na ilha é sinônimo de exclusividade e sustentabilidade. Considerado Patrimônio Mundial da Unesco, o arquipélago de Fernando de Noronha possui um delicado ecossistema. Há restrição no número de visitantes, mas os poucos afortunados são recompensados com praias inigualáveis e águas quentes, calmas e repletas de golfinhos e tartarugas marinhas, o que torna Noronha um dos melhores destinos de mergulho do mundo. Em terra, caminhe pelas trilhas ecológicas do Jardim Elizabeth, da Costa Esmeralda ou da Baía do Sancho, que culmina com uma descida por um conjunto íngreme de escadas esculpidas na divisão de uma falésia.
• Punta del Este (Uruguai)
Punta Del Este no Uruguai (Foto: Divulgação)
A "Miami sul-americana" é um dos destinos preferidos do jet set latino. Festas em José Ignacio, beach clubs como o La Susana e hospedagens cinco estrelas fazem de Punta um clássico das viradas de ano luxuosas. Punta del Este também é conhecida como a St. Tropez do Uruguai, graças às suas belas praias, resorts fabulosos e clubes noturnos sofisticados. O Conrad Casino, no melhor estilo de Las Vegas, acrescenta charme à cena de entretenimento. Para descansar do surfe e da areia, contrate um guia local e ande a cavalo nas belas planícies em torno da cidade. Os passeios também são bem diferentes, embora a clássica caminhada pela orla para ver o pôr-do-sol faça parte do programa em qualquer época do ano. Os bares que servem drinques gelados no porto dão lugar às casas de chá em fazendas nos arredores. Comece com a ilha dos Lobos, imperdível. A 11 km da costa, essa ilha de 11 hectares é habitada pela maior colônia de lobos-marinhos da América do Sul.
• St. Barts (Caribe)
St. Barts no Caribe (Foto: Divulgação)
O ponto de encontro dos bilionários e celebridades internacionais. Réveillon em iates, festas com DJs famosos e praias de areia branca fazem parte da tradição da ilha mais luxuosa do Caribe. Saint Barthélemy, São Bartolomeu, St. Barths ou St. Barth - são vários nomes possíveis para identificar apenas uma única ilha. St. Barth, como muita gente prefere chamar (e nós também!), é um lugar tranquilo e bem preservado, que muito se assemelha a um pedacinho luxuoso da França, em meio às águas cristalinas do mar caribenho. Com ritmo pacato de cidade do interior a maior parte do ano, onde os pássaros cantam logo cedinho e pessoas se cumprimentam ao se verem nas ruas, fica claro que esse é um destino singular.
• Cancún (México)
Luxo tropical com clima vibrante. Resorts all inclusive e beach clubs sofisticados tornam o destino ideal para casais Sugar que buscam conforto e diversão sem abrir mão do requinte. Destino mundialmente conhecido, Cancún é um dos locais mais populares para se visitar no México, sinônimo de praias imaculadas, águas azuis cristalinas e sol infinito. O lugar tem uma ótima estrutura, vida noturna animada e diversidade de passeios, que vão desde observação de tubarões-baleias às belas praias de Isla Mujeres.
• Aspen (EUA)
Aspen nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)
Para quem prefere neve em vez de areia. A cidade é o reduto de esquiadores milionários, com festas privativas, champagne e glamour em meio às montanhas do Colorado. Em Aspen, você pode esquiar e praticar esportes de inverno no inverno, com escolas de esqui e pistas para todos os níveis, ou aproveitar o verão com trilhas, mountain bike e parques, usando o Aspen Recreation Center para natação e escalada. No centro, explore lojas, galerias de arte e restaurantes charmosos, visite o Aspen Art Museum (entrada gratuita) e desfrute de cafés locais, com opções de vida noturna sofisticada e experiências gastronômicas de luxo. Passeios de gôndola, raquetes de neve e trenó completam as atrações.
• Courchevel (França)
Courchevel na França (Foto: Divulgação)
Para os amantes da neve, Courchevel é o destino perfeito para aproveitar as férias. Situado no sudeste da França, mais especificamente no coração dos Alpes Franceses, o local é uma estação de esqui formada por seis vilas: Courchevel 1100 (Saint-Bon), Courchevel 1300 (Le Praz), Courchevel 1550 (Village), Courchevel 1650 (Moriond), Courchevel La Tania e Courchevel 1850, sendo os números uma referência a altitude de cada uma em metros. É sinônimo de elegância e exclusividade. Chalés luxuosos, pistas impecáveis e restaurantes estrelados fazem do vilarejo francês um dos destinos de inverno mais sofisticados do mundo.
• Zermatt (Suíça)
Com vista para o icônico Matterhorn, Zermatt oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, luxo e paisagens deslumbrantes. É o refúgio perfeito para casais que buscam conforto e discrição total. Zermatt em dezembro é um destino de inverno mágico, com frio intenso (temperaturas entre -10°C e -2°C), neve abundante nas pistas e no vilarejo, ideal para esquiar e aproveitar as luzes e mercados de Natal, mas prepare-se para o frio com roupas adequadas, pois é alta temporada com muita gente e preços mais elevados, mas com garantia de paisagens deslumbrantes.
“Para quem não está familiarizado com esse estilo de vida, pode até parecer uma surpresa descobrir alguns dos destinos mais visitados por Sugar Babies e Sugar Daddies. Mas, para eles, isso é totalmente natural e faz parte da rotina. São pessoas que buscam luxo e discrição, por isso preferem lugares que ofereçam sofisticação, conforto e privacidade, para curtir uma vida cheia de experiências inesquecíveis”, concluiu o especialista.