O fim de ano chegou e bate aquela dúvida: onde vou passar o Ano Novo? Será que dá para fazer uma viagem sem estourar o orçamento? Essas são perguntas que muita gente se faz, principalmente os "meros mortais" que não desfrutam dos benefícios do estilo de vida dos ricos. Os casais ricos e milionários costumam ter destinos certos para essa ocasião.

"Por serem homens bem ocupados, com rotinas intensas de trabalho, eles costumam aproveitar datas como o Ano Novo para relaxar e fugir da rotina. Eles veem esses momentos como uma oportunidade de vivenciar experiências exclusivas ao lado de suas parceiras.

Dependendo do estilo de cada casal, existem destinos específicos que se tornam preferidos e, é claro, sem nunca abrir mão de luxo e privacidade", comentou Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio.