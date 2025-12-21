A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e da Consul, inaugurou em Rio Claro, a 175 quilômetros de São Paulo, a sua primeira "fábrica do futuro" no mundo. Trata-se de um protótipo que consumiu R$ 3 milhões em investimentos da Whirlpool. Lá, os funcionários acessam tecnologias emergentes, como robôs, realidade aumentada e inteligência artificial com o objetivo de pensar em aplicações na indústria.

Hoje, toda a planta de Rio Claro opera com energia renovável, com o uso de painéis de energia solar que produzem mais do que o gasto de eletricidade do local. O excedente de energia é compensado na rede de distribuição.

A unidade produz lavadoras, fogões e microondas. O espaço de 188 mil metros quadrados, o equivalente a 27 estádios do Maracanã, é local de trabalho de 3.000 funcionários.