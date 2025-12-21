A terceira parcial volta a ter extremo equilíbrio entre as duas equipes, que conseguem manter a eficiência na virada de bola, com o bloqueio do Sesi Bauru sendo novamente o destaque com Lucas Barreto. O time visitante consegue a primeira diferença já chegando na reta final, em 17 a 19 após grande jogada defensiva para pontuar no contra-ataque e forçar a primeira parada joseense. O Sesi Bauru segue pressionando e tendo boa atuação nos contra-ataques, se aproveitando também da inversão 5-1 na entrada de Gui Araújo e Juan, chegando em 18 a 22 no segundo tempo do time mandante. O Sesi Bauru chega no set point em 19 a 24, mas leva dois pontos em sequência e para pela primeira vez. Após a parada, o time de Bauru fecha em 21 a 25 com virada de bola de Thiery.

No quarto set, o Sesi Bauru tem dificuldades na virada de bola e vê o Viapol Vôlei São José converter em contra-ataques, com o time da casa abrindo vantagem rápida em 6 a 3 e forçando a primeira parada de Anderson Rodrigues no set. O time de Bauru cresce na parcial e chega a empatar em 10 a 10, mas volta a ter dificuldade em superar o bloqueio do mandante, toma o contra-ataque e usa o segundo pedido de tempo em 18 a 14. Com a reta final do set chegando, o time de São José dos Campos comete um erro na virada de bola e o Sesi Bauru encosta no 20 a 18, forçando a primeira parada da casa. O visitante volta a lutar para diminuir a diferença, empatando no contra-ataque em 23 a 23 e, no bloqueio de Barreto, chega no match point em 23 a 24 na segunda parada joseense. O set segue muito equilibrado e se estende, até o Sesi Bauru vencer em 26 a 28 no erro de definição adversário.