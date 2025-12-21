O Sesi Bauru vai para a pausa de final de 2025 com vitória. A equipe de Bauru venceu o Viapol Vôlei São José por 3 sets a 1 (25x22; 16x25; 21x25; 26x28) na noite desse sábado, 20, na 11ª e última rodada do primeiro turno da Superliga 25-26. A partida foi disputada no Ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.
Com a vitória, o Sesi Bauru chega aos 15 pontos, somados em cinco vitórias e seis derrotas, e ocupa a oitava colocação. O time de Bauru volta às quadras pela Superliga no dia 9 de janeiro de 2026, contra o Joinville Vôlei, às 18h30, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC).
Definição da Copa Brasil
Confirmando a oitava colocação no encerramento do primeiro turno, o Sesi Bauru também já conheceu o seu chaveamento na disputa da Copa Brasil 2026. O torneio tem a disputa das oito melhores equipes após a primeira metade da fase classificatória da Superliga, e o Sesi Bauru enfrentará o primeiro colocado, Vôlei Renata, fora de casa pelas quartas de final.
Ao final da partida, o central Lucas Barreto foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gabriel Vaccari foi o maior pontuador do Sesi Bauru na partida, com 24 pontos, empatando sua melhor atuação na liga nessa temporada. Barreto foi o segundo maior, com 18, sendo oito bloqueios, sua melhor marca pessoal no fundamento nesse primeiro turno.
O jogo
Para o último jogo do ano, o Sesi Bauru foi para a quadra com: Mateus Bender, Thiery, Luiz Andrada, Vaccari, Barreto, Marcos Jr. e Pureza.
O confronto começa muito equilibrado, com os dois times trocando pontos na virada de bola. O Viapol Vôlei São José pressiona nos bloqueios e o Sesi Bauru tem dificuldade com erros de saque, e o visitante para pela primeira vez em 19 a 16 após ace da equipe da casa. A parcial segue muito disputada e os dois times se aproveitam das bolas de fundo meio, com a equipe da casa chegando no set point em 24 a 20, mas para pela primeira vez após dois pontos em sequência do Sesi Bauru. Após o pedido de tempo, o time da casa fecha na virada de bola em 25 a 22.
Na segunda parcial, o Sesi Bauru passa a ter mais controle nos saques e pressiona nos bloqueios, com Barreto anotando quatro pontos no fundamento só na segunda parcial e chegando em 5 a 9 no placar, com a primeira parada do Viapol Vôlei São José. Com mais confiança, o time de Bauru segue pressionando no saque e bloqueio, cresce defensivamente e abre 9 a 16, no segundo tempo do mandante. A equipe de Bauru administra a vantagem na eficiência da virada de bola até fechar em 16 a 25 com Thiery.
A terceira parcial volta a ter extremo equilíbrio entre as duas equipes, que conseguem manter a eficiência na virada de bola, com o bloqueio do Sesi Bauru sendo novamente o destaque com Lucas Barreto. O time visitante consegue a primeira diferença já chegando na reta final, em 17 a 19 após grande jogada defensiva para pontuar no contra-ataque e forçar a primeira parada joseense. O Sesi Bauru segue pressionando e tendo boa atuação nos contra-ataques, se aproveitando também da inversão 5-1 na entrada de Gui Araújo e Juan, chegando em 18 a 22 no segundo tempo do time mandante. O Sesi Bauru chega no set point em 19 a 24, mas leva dois pontos em sequência e para pela primeira vez. Após a parada, o time de Bauru fecha em 21 a 25 com virada de bola de Thiery.
No quarto set, o Sesi Bauru tem dificuldades na virada de bola e vê o Viapol Vôlei São José converter em contra-ataques, com o time da casa abrindo vantagem rápida em 6 a 3 e forçando a primeira parada de Anderson Rodrigues no set. O time de Bauru cresce na parcial e chega a empatar em 10 a 10, mas volta a ter dificuldade em superar o bloqueio do mandante, toma o contra-ataque e usa o segundo pedido de tempo em 18 a 14. Com a reta final do set chegando, o time de São José dos Campos comete um erro na virada de bola e o Sesi Bauru encosta no 20 a 18, forçando a primeira parada da casa. O visitante volta a lutar para diminuir a diferença, empatando no contra-ataque em 23 a 23 e, no bloqueio de Barreto, chega no match point em 23 a 24 na segunda parada joseense. O set segue muito equilibrado e se estende, até o Sesi Bauru vencer em 26 a 28 no erro de definição adversário.