A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (19), um jovem de 18 anos e um homem de 47, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Vila Salomão Sabag, em Duartina. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o mais jovem é acusado de divulgar a venda de entorpecentes em redes sociais, o que teria motivado denúncias de moradores e comerciantes da região. A ação integra a ‘Operação Natal 2025’, coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Bauru.
As prisões ocorreram após o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, com apoio da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os dois mantinham associação estável para o tráfico, utilizando a residência do homem mais velho, para a guarda e venda de entorpecentes, enquanto o jovem atuava diretamente na comercialização das drogas no bairro.
Durante as buscas, os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, todas embaladas individualmente para a venda. Parte da droga estava escondida dentro de uma blusa com capuz, encontrada em um dos quartos da casa.
Na residência do jovem, os agentes localizaram drogas no guarda-roupa, além de R$ 215 em dinheiro, uma balança de precisão, 26 saquinhos plásticos tipo ‘zip lock’, eppendorfs vazios e um telefone celular, apreendido para análise judicial.
As investigações também indicaram que o jovem estaria aliciando adolescentes para o tráfico, enquanto o homem mais velho, segundo a polícia, já possui antecedentes criminais pelo crime.
Uma motocicleta Yamaha Fazer, ano 2023, utilizada pelo jovem, também foi apreendida por suspeita de ter sido adquirida com recursos provenientes da prática criminosa.
Depois de passarem por exame de corpo de delito, os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.