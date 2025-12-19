A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (19), um jovem de 18 anos e um homem de 47, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Vila Salomão Sabag, em Duartina. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o mais jovem é acusado de divulgar a venda de entorpecentes em redes sociais, o que teria motivado denúncias de moradores e comerciantes da região. A ação integra a ‘Operação Natal 2025’, coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Bauru.

As prisões ocorreram após o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, com apoio da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os dois mantinham associação estável para o tráfico, utilizando a residência do homem mais velho, para a guarda e venda de entorpecentes, enquanto o jovem atuava diretamente na comercialização das drogas no bairro.

Durante as buscas, os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, todas embaladas individualmente para a venda. Parte da droga estava escondida dentro de uma blusa com capuz, encontrada em um dos quartos da casa.