EM DOIS ENDEREÇOS

Operação em Botucatu registra 30 recusas ao teste do bafômetro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
As equipes montaram bloqueios para fiscalização no bairro Cohab I e na avenida Dante Delmanto
As equipes montaram bloqueios para fiscalização no bairro Cohab I e na avenida Dante Delmanto

Botucatu - Operação Integrada realizada na noite desta sexta-feira (19), em dois pontos de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o objetivo de coibir a ingestão de bebida alcoólica por motoristas e prevenir a ocorrência de acidentes resultou na aplicação de 30 multas por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro).

As equipes montaram bloqueios para fiscalização no bairro Cohab I e na avenida Dante Delmanto. No total, 515 veículos foram abordados para que os condutores fizessem teste do bafômetro, sendo 109 motocicletas e 406 automóveis.

Além das 30 autuações aplicadas por recusa ao teste do etilômetro (cinco motociclistas e 25 condutores de automóveis), as forças de segurança lavraram outras 14 multas por infrações diversas e dez veículos foram recolhidos ao pátio.

