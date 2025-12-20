Botucatu - A Câmara Municipal de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) entregou, nesta quarta-feira (17), moção de congratulações em homenagem ao delegado seccional da cidade Lourenço Talamonte Netto. A solenidade reconheceu a conclusão, por ele, do curso superior de polícia (CSP – 2025) e a sua destacada atuação à frente da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu.

A homenagem, aprovada por unanimidade pelo Legislativo no início deste mês, foi proposta pelos vereadores Antonio Carlos Vaz de Almeida e Érika da Liga do Bem e a solenidade de entrega contou com a presença de autoridades, representantes das forças de segurança, familiares e amigos do delegado.

No comando da Delegacia Seccional desde 2019, o delegado teve a sua liderança regional, eficiência e compromisso com a segurança pública ressaltados e reconhecidos, além de ações voltadas à modernização administrativa, à integração das forças de segurança e à melhoria do atendimento à população.