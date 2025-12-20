O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit entrou em quadra neste sábado (20) e foi derrotado pelo Sesi Franca por 85 x 68. O duelo foi disputado no ginásio Pedrocão, casa adversária, válido por mais uma rodada do NBB Caixa.

O início da partida foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes trocando cestas e mantendo o placar parelho. Porém, já na reta final do primeiro quarto, os donos da casa conseguiram impor um ritmo mais forte, especialmente em situações de contra-ataque.

Na sequência do confronto, o Dragão encontrou dificuldades no aproveitamento dos arremessos de longa distância - fator que fez os francanos ampliarem a diferença do marcador nas parciais seguintes.