O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit entrou em quadra neste sábado (20) e foi derrotado pelo Sesi Franca por 85 x 68. O duelo foi disputado no ginásio Pedrocão, casa adversária, válido por mais uma rodada do NBB Caixa.
O início da partida foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes trocando cestas e mantendo o placar parelho. Porém, já na reta final do primeiro quarto, os donos da casa conseguiram impor um ritmo mais forte, especialmente em situações de contra-ataque.
Na sequência do confronto, o Dragão encontrou dificuldades no aproveitamento dos arremessos de longa distância - fator que fez os francanos ampliarem a diferença do marcador nas parciais seguintes.
No último período, o time bauruense até conseguiu ser competitivo ao ajustar a postura defensiva e reduzir a desvantagem. Contudo, a vantagem construída anteriormente impediu qualquer ameaça mais efetiva, fazendo com que Franca confirmasse a vitória diante de sua torcida.
Números
Apesar da derrota, o cestinha do jogo foi o armador Dontrell Brite, do Bauru, com 20 pontos anotados. O ala Alex Garcia e o pivô Andrezão colaboraram com 10. Pelo lado vitorioso, os principais pontuadores foram Lucas Dias, David Jackson e Zu Júnior (todos com 17).
Com o resultado, o Bauru Basket segue na 11ª colocação da tabela, agora com oito vitórias e nove derrotas. Já o Sesi Franca (4º colocado) chega ao seu 12º triunfo na competição, com apenas três reveses.
Próximo compromisso
O Dragão já volta à quadra na próxima segunda-feira (22). Às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, será a vez de medir forças contra o Conta Simples/Rio Claro. Os ingressos já estão à venda pelo site baurubasket.eleventickets.com.