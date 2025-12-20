Pederneiras - No fim da manhã deste sábado (20), ao menos quatro pessoas acabaram esfaqueadas durante uma briga registrada em uma loja de utilidades domésticas localizada na rua Coronel Coimbra, no Centro de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

A reportagem apurou que, durante uma discussão, pessoas que estavam no local tentaram intervir e foram atingidas por golpes de faca. Duas mulheres foram encaminhadas ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, e passariam por cirurgia de emergência.

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência - atendida pela Polícia Militar (PM) - seguia em andamento e não havia informações sobre o motivo do desentendimento, bem como a quantidade de vítimas, estado de saúde das mesmas e eventuais prisões.