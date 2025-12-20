A Biblioteca Municipal "Paula Rached" de Pederneiras recebe, neste mês de dezembro, a exposição fotográfica "Retratos da Minha Terra - Assentamento Aimorés" do fotógrafo pederneirense Carlos Santana, que apresenta um retrato sensível e autêntico do cotidiano das famílias do Assentamento Aimorés.

A mostra reúne imagens terrestres e aéreas que revelam a força, a cultura e as tradições dessa comunidade rural. Cada fotografia destaca a relação profunda entre os moradores e a terra, evidenciando histórias marcadas pelo trabalho, pelas raízes familiares e pela construção coletiva de um território vivo.

Idealizado por Carlos Santana, o projeto nasceu com o propósito de registrar e valorizar a riqueza humana, cultural e social do Assentamento. Segundo o fotógrafo, dar visibilidade a essas narrativas é essencial para ampliar a compreensão sobre a importância das populações rurais na formação da identidade nacional e na manutenção da sustentabilidade social e ambiental.