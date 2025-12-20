A Biblioteca Municipal "Paula Rached" de Pederneiras recebe, neste mês de dezembro, a exposição fotográfica "Retratos da Minha Terra - Assentamento Aimorés" do fotógrafo pederneirense Carlos Santana, que apresenta um retrato sensível e autêntico do cotidiano das famílias do Assentamento Aimorés.
A mostra reúne imagens terrestres e aéreas que revelam a força, a cultura e as tradições dessa comunidade rural. Cada fotografia destaca a relação profunda entre os moradores e a terra, evidenciando histórias marcadas pelo trabalho, pelas raízes familiares e pela construção coletiva de um território vivo.
Idealizado por Carlos Santana, o projeto nasceu com o propósito de registrar e valorizar a riqueza humana, cultural e social do Assentamento. Segundo o fotógrafo, dar visibilidade a essas narrativas é essencial para ampliar a compreensão sobre a importância das populações rurais na formação da identidade nacional e na manutenção da sustentabilidade social e ambiental.
O Assentamento Aimorés abriga cerca de 500 famílias, distribuídas entre a Gleba I e a Gleba II. A comunidade conta com serviços essenciais como transporte escolar e de pacientes, dois postos de saúde, escola de educação infantil, ações de apoio à agricultura familiar, regularização fundiária e manutenção das estradas rurais - elementos que reforçam a organização e a força do território.
A exposição é um convite para que o público conheça e reconheça o valor da vida no campo, compreendendo o papel fundamental dessas comunidades na sociedade contemporânea. As imagens revelam não apenas cenas, mas sentimentos, identidades e histórias que merecem ser vistas, lembradas e celebradas.
O projeto tem o apoio da Prefeitura Municipal de Pederneiras juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura.
SERVIÇO
Até dia 30 de dezembro, na Biblioteca Pública Municipal "Paula Rached", localizada na avenida Tiradentes, 329, Centro.