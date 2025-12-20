A exposição fotográfica "Primatas Brasileiros" permanece em cartaz no Jardim Botânico Municipal de Bauru até fevereiro de 2026 e convida o público a uma imersão na diversidade de uma das faunas mais ricas do planeta. A mostra reúne registros do fotógrafo Luiz Pires e integra o projeto "Natureza em Foco", iniciativa que alia arte, educação ambiental e conscientização sobre a preservação da biodiversidade.
O Brasil abriga cerca de 150 espécies de primatas, número que coloca o país como líder mundial em diversidade desses animais. Esse patrimônio natural é retratado na exposição por meio de imagens captadas em diferentes biomas brasileiros, como Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. As fotografias destacam não apenas a beleza estética dos primatas, mas também suas expressões, comportamentos e a relação direta com os ambientes onde vivem, reforçando a importância da conservação dos habitats naturais.
Com um olhar sensível e técnico, Luiz Pires apresenta registros feitos ao longo de expedições realizadas em várias regiões do país. O fotógrafo busca evidenciar a singularidade de cada espécie e provocar a reflexão sobre as ameaças enfrentadas pelos primatas, como o desmatamento, a fragmentação dos habitats e o tráfico de animais silvestres. A exposição propõe, assim, uma experiência que vai além da contemplação, estimulando a educação ambiental e o respeito à vida selvagem. A mostra pode ser visitada no Centro de Visitação do Jardim Botânico Municipal de Bauru, espaço que se consolidou como ponto de encontro entre arte, ciência e natureza. A visitação ocorre de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, com entrada gratuita. O Jardim Botânico está localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, com acesso pelo Zoológico.
Zootecnista de formação, Luiz Pires tem uma trajetória diretamente ligada à conservação ambiental. Ele foi diretor do Parque Zoológico Municipal de Bauru por 36 anos, até se aposentar em 2019. Desde então, passou a se dedicar integralmente à fotografia de natureza, participando de expedições organizadas por diferentes ecossistemas brasileiros, com o objetivo de registrar e divulgar a riqueza da biodiversidade nacional.
PROJETO
A exposição integra o projeto "Natureza em Foco", desenvolvido pelo Jardim Botânico Municipal de Bauru desde 2016. A iniciativa tem como propósito valorizar a fotografia como ferramenta de sensibilização ambiental e ampliar o acesso do público a produções artísticas voltadas à conservação da natureza. Ao longo de quase uma década, o projeto já apresentou 28 exposições fotográficas, tornando-se uma referência local na difusão de conteúdo cultural e ambiental. Além de ampliar o repertório cultural dos visitantes, o projeto busca estimular a reflexão sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, destacando a necessidade de preservação dos recursos naturais. Com exposições permanentes e temporárias, o "Natureza em Foco" reforça o papel do Jardim Botânico como espaço de educação, lazer e conscientização ambiental em Bauru.