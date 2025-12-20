A exposição fotográfica "Primatas Brasileiros" permanece em cartaz no Jardim Botânico Municipal de Bauru até fevereiro de 2026 e convida o público a uma imersão na diversidade de uma das faunas mais ricas do planeta. A mostra reúne registros do fotógrafo Luiz Pires e integra o projeto "Natureza em Foco", iniciativa que alia arte, educação ambiental e conscientização sobre a preservação da biodiversidade.

O Brasil abriga cerca de 150 espécies de primatas, número que coloca o país como líder mundial em diversidade desses animais. Esse patrimônio natural é retratado na exposição por meio de imagens captadas em diferentes biomas brasileiros, como Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. As fotografias destacam não apenas a beleza estética dos primatas, mas também suas expressões, comportamentos e a relação direta com os ambientes onde vivem, reforçando a importância da conservação dos habitats naturais.

Com um olhar sensível e técnico, Luiz Pires apresenta registros feitos ao longo de expedições realizadas em várias regiões do país. O fotógrafo busca evidenciar a singularidade de cada espécie e provocar a reflexão sobre as ameaças enfrentadas pelos primatas, como o desmatamento, a fragmentação dos habitats e o tráfico de animais silvestres. A exposição propõe, assim, uma experiência que vai além da contemplação, estimulando a educação ambiental e o respeito à vida selvagem. A mostra pode ser visitada no Centro de Visitação do Jardim Botânico Municipal de Bauru, espaço que se consolidou como ponto de encontro entre arte, ciência e natureza. A visitação ocorre de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, com entrada gratuita. O Jardim Botânico está localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, com acesso pelo Zoológico.